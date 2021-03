Dresden

Die Landeshauptstadt sieht sich für die Testpflicht in Kindertagesstätten gut vorbereitet. „Die Tests sind abgesichert“, sagte Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) auf DNN-Anfrage. Einige Fragen seien jedoch noch zu klären. Bei freien Trägern geht es vor allem um die Finanzierung.

Der Freistaat führt mit der neuen Coronaschutzverordnung nach den Lehrern auch eine Testpflicht für Mitarbeiter in Kinderkrippen, Kindergarten und Hort ein. Zweimal wöchentlich sollen sich die Beschäftigten auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen. Der Freistaat will damit die Öffnung der Einrichtungen im eingeschränkten Regelbetrieb mit dem Prinzip der festen Gruppen so lange wie nur möglich aufrecht erhalten.

Schließungen sind jetzt nicht mehr flächendeckend bei der Überschreitung bestimmter Inzidenzwerte vorgesehen. Sie sollen möglichst zielgenau auf das Infektionsgeschehen in konkreten Einrichtungen abgestimmt werden. Der Freistaat will nach den Angaben von Kultusminister Christian Piwarz (CDU) die Kommunen mit Tests für das Kita-Personal beliefern. Die Kosten teilen sich das Land und die kommunale Familie über das Finanzausgleichsgesetz zu jeweils 50 Prozent.

Donhauser begrüßte die Schritte grundsätzlich. „Alles ist besser als die Rückkehr zur Notbetreuung“, sagte er. Offene Fragen sieht er noch bei der Abwicklung der Tests in Kindertagesstätten freier Träger. Im Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen der Stadt müssten nach derzeitigem Stand rund 3800 Mitarbeiter getestet werden. Bei den freien Trägern handelt es sich um etwa die gleiche Größenordnung. Grundsätzlich sei eine hohe Testbereitschaft unter den Mitarbeitern festzustellen, hieß es aus der Stadt.

Finanzierungszusagen fehlen

Auch bei den freien Trägern gibt es Zustimmung zu den Tests. „Obwohl die Verpflichtung nicht unbedingt der beste Weg ist, schafft sie die lange überfällige Klarheit für Fachkräfte und Träger“, erklärte der Pressesprecher des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, einem Dachverband viele Trägerorganisationen. Schon im Interesse der Kinder müssten alle Möglichkeiten ergriffen werden, um erneute Kita-Schließungen zu vermeiden. „Gleichzeitig bedauern wir, dass es nicht schon zu Beginn des eingeschränkten Regelbetriebs eine mit den Trägern abgestimmte Teststrategie für den Bereich frühkindliche Bildung gab“, sagte der Sprecher.

Zahlreiche Träger hätten längst und in Eigenverantwortung Tests organisiert und durchgeführt. Ihnen fehle es teilweise an klaren Finanzierungszusagen. Es gebe aber auch kritische Stimmen, die an der Wirksamkeit der Tests zweifeln und ermüdet seien, da sie ständig kurzfristig neue Regeln umsetzen müssten. „Allen gemein ist jedoch der Wunsch, die Kindertagesbetreuung zu ermöglichen“, erklärte Neumann. Komme Personal der Testpflicht nicht nach, könnten Träger gegebenenfalls zu arbeitsrechtlichen Mitteln greifen. Es müssten jedoch auch in Zusammenarbeit mit den Gesundheitsämtern klare Regeln aufgestellt werden, wie beispielsweise mit „falsch positiven Fällen“ umzugehen sei.

Wichtig ist aus Sicht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes die Finanzierung des Aufwands für Testmaterial, Personal und Hygienemaßnahmen. Diese zusätzlichen Kosten müssten außerhalb der regulären Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen finanziert werden, da diese sonst zu Lasten des Budgets für pädagogische und Bildungsarbeit in den Einrichtungen gehen. „Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der besonderen pädagogischen Herausforderungen infolge der Pandemie ist die Reduzierung der Ausgaben für die pädagogische Arbeit nicht akzeptabel“, sagte Neumann.

Zugang zu Bildung für Kinder sichern

„Um allen Kindern wieder den verlässlichen Zugang zu Bildung und Begleitung zu gewähren, ist die Impfung und die parallele regelmäßige wöchentliche Testung des Kitapersonals vor Arbeitsantritt unabdingbar“, sagte auch Katharina Fink, Kita-Fachreferentin beim Bistum Dresden-Meißen, auf DNN-Anfrage. Bislang gebe es eine hohe Testbereitschaft bei den Beschäftigten. Sollte es doch zu Testverweigerungen kommen, sprach sich Fink für Überzeugungs- und Aufklärungsarbeit aus. „Man muss im Gespräch bleiben, Ängste und Sorgen aufnehmen und Verständnisräume schaffen um alle im Team mitzunehmen.“ Fink sprach sich gegen eine Testpflicht für Kita-Kinder aus, so lange es dabei noch um Abstriche im Rachen- oder Nasenraum geht. „Erst wenn beispielsweise Spucktests möglich seien, „kann man darüber nochmal nachdenken“.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Kosten für die Selbst- oder Schnelltests müssten in jedem Fall vom Land übernommen werden. Da die Träger, vor allem kleine pfarrliche Träger, könnten die Kosten nicht aus ihrem eigenen Haushalt stemmen. Das Kind müsse immer im Mittelpunkt stehen und es müsse alles getan werden, „dass alle Kinder einen Zugang zu Bildung bekommen“.

Von Ingolf Pleil