„Sie werden platziert“ – Gastro-Öffnung bringt DDR-Regel zurück

Ab Freitag sollen Gaststätten in Sachsen wieder öffnen können. Doch die Gastronomen sind im Stress: Bis zur Wiedereröffnung müssen die Wirte zahlreiche Hygieneregeln und Kontaktvorgaben erfüllen. Der Deutsche Hotel- und Gaststätten-Verband ( Dehoga) in Sachsen hat dazu ein Konzept erarbeitet, das am Dienstag als Teil der neuen Schutzverordnung vom sächsischen Kabinett beschlossen werden soll.

Moderate Vorgaben in Sachsen

Nach DNN-Informationen sieht das Papier einen Mindestabstand von 1,50 Meter für Personen vor, die nicht in einem Haushalt leben. Eine feste Entfernungsregel für Tische soll es nicht geben, auch keine Sperrstunde. Dafür kehrt eine bekannte Praxis aus DDR-Zeiten zurück. Ab 15. Mai heißt es dann wieder: „Bitte warten, Sie werden platziert!“

Auf eine Reservierungspflicht wollen die Wirte in Sachsen verzichten. Kontaktdaten der Gäste, wie in anderen Bundesländern vorgeschrieben, sollen in Sachsen nicht erhoben werden. Die Mitarbeiter der Gaststätten müssen aber alle Mundschutz tragen. An den Eingängen müssen Desinfektionsspender stehen.

Damit sind die Vorgaben in Sachsen eher moderat. Schärfer sind die Regeln beispielsweise in Rheinland-Pfalz, hier müssen die Restaurants wegen der Sperrstunde spätestens 22 Uhr schließen. In Niedersachsen schreibt die Dehoga sogar vorherige Anmeldungen, vom Gast auszufüllende Formularblätter und den Verzicht auf Gewürzstreuer auf den Tischen vor.

Dresden verzichtet auf Freisitz-Gebühren

Sachsens Dehoga-Chef hält von derlei Bedingungen wenig. „Angesichts der großen Unterschiede in den Lokalen ist ein festes Raster für alle problematisch“, sagt Axel Klein. Den Wirten solle ermöglicht werden, neben den Pflichtvorschriften Maßnahmen auf ihre jeweiligen Umstände zuzuschneiden.

Umsatzeinbußen wollen viele Wirte durch größere Freisitze auffangen. Doch einer Erweiterung müssen die Kommunen zuvor genehmigen. In Dresden hat die Stadt immerhin schon für ein Jahr auf die Gebühren für Freisitzflächen verzichtet.

