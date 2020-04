Sachsen lehnt Zuschussforderung für Mittelstand aus Dresden ab

Dresden

Vom Freistaat Sachsen wird es auch künftig kein Zuschussprogramm für den Mittelstand geben. Das stellte Wirtschaftsminister Martin Dulig am Mittwoch klar. „Trotz Neuverschuldung sind die Möglichkeiten begrenzt“, erklärte der SPD-Politiker.

Er widersprach damit auch Forderungen der Dresdner Industrie- und Handelskammer ( IHK). „ Sachsen braucht dringend ein eigenes Zuschussprogramm für Unternehmen mit mehr als zehn Beschäftigten, welches die Soforthilfe des Bundes sinnvoll ergänzt“, hatte IHK-Hauptgeschäftsführer Detlef Hamann zuvor gefordert. „Warum der Freistaat hier immer noch auf der Bremse steht, ist nicht nachvollziehbar“, fügte er hinzu.

Die von der Staatsregierung angebotenen langfristigen Lösungen seien grundsätzlich richtig. „Man muss aber aufpassen, auf diesem Weg nicht eine Vielzahl von Betrieben zu verlieren, weil ihnen die Luft zum Atmen ausgeht“, mahnt Hamann den aus Kammersicht dringend notwendigen Schritt an. Auch Dresdens Oberbürgermeister hatte bereits mehr Engagement des Freistaats für den Mittelstand gefordert. Vom Bund gibt es Zuschüsse für Unternehmen mit bis zu fünf Mitarbeitern (5000 Euro) und bis zu zehn Mitarbeitern (bis zu 15 000 Euro).

Dulig verteidigt Kurs des Landes

Dulig verteidigte jedoch den Kurs des Landes. Sachsen müsse sich entscheiden, ob es kurzfristige Zuschüsse zahle oder langfristige Hilfen mit Darlehen anbiete. „Wir haben uns für den nachhaltigen Weg entschieden“, sagte Dulig.

Sachsen erweitert sein bisherigen Darlehensprogramm „ Sachsen hilft sofort“. Künftig sollen auch Unternehmen mit bis zu 100 Mitarbeitern in den Genuss zinsgünstiger Darlehen kommen. Bis zu 100 000 Euro Kredit über die Sächsische Aufbaubank seien möglich. Bislang gab es die zinslosen Kredite lediglich für Unternehmen mit bis zu zehn Mitarbeitern und einer Million Jahresumsatz und sie waren grundsätzlich auf 50 000 Euro begrenzt. Auch die Umsatzgrenze fällt jetzt.

Ab Mittwoch steht erweiterte Hilfe bereit

Die Kredite sind drei Jahre auch tilgungsfrei. Unternehmen, die nach dieser Zeit bereits den vollen Betrag zurückzahlen, erhalten einen Nachlass von 10 Prozent. Unternehmen, die nicht in der Lage sind, ihre entstandenen Verluste auf Grund der Corona-Pandemie in den ersten drei Jahren nach Aufnahme des Darlehens auszugleichen, sollen bis zu 20 Prozent erlassen bekommen. Ab kommendem Mittwoch sei die Förderung bei der SAB abrufbar.

Dulig machte deutlich, dass auch andere Bereiche des gesellschaftlichen Lebens der finanziellen Unterstützung des Freistaats bedürfen. Daher seien die Wünsche des Wirtschaftsministers größer als die Möglichkeiten des Finanzministers. Der SPD-Politiker verwies zudem auf die relativ hohen Zinssätze von drei Prozent bei den KfW-Hilfen des Bundes. Auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hatte dies am Vortag schon als „nicht wenig“ bezeichnet und das sächsische Modell in Aussicht gestellt, dass Dulig am Mittwoch vorstellte. Das Land stelle für die erweiterte Hilfe insgesamt eine Milliarde Euro bereit.

Nach Ansicht des Wirtschaftsministers zeigen die bisherigen Antragszahlen, dass der Mittelstand in Sachsen die Hilfsangebote annehme. „ Sachsen hilft sofort“ sei sehr erfolgreich. „Über 13 500 eingereichte Anträge sprechen eine eindeutige Sprache.“ Auch von Unternehmen gebe es die „klare Botschaft, dass das Darlehensprogramm ihnen langfristig mehr hilft, als eine einmalige und kurzfristige Finanzspritze“, erklärte Dulig.

