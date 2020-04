SPD und Linke im Stadtrat Dresden streiten über Corona-Hilfen für freie Träger

Dresden

Grün-rot-rote Kooperation im Stadtrat war gestern. Stunk ist heute. Heftiger Stunk. SPD-Sozialpolitiker Vincent Drews wirft den Linken vor, eine Vorlage zu blockieren, die freien Trägern der kulturellen und sozialen Arbeit aus den gröbsten Nöten helfen würde. „Im bisherigen Corona-Sofortprogramm der Stadt Dresden wurden die freien Träger nicht berücksichtigt. Eine Verwaltungsvorlage sollte das ändern“, erklärte Drews.

Wirft den Linken Verzögerung zu Lasten freier Träger vor: Vincent Drews. Quelle: PR

Anzeige

Drews : Linke haben sich geweigert

Die freien Träger – vor allem im Auftrag der Stadt tätig – müssten aber weiterhin auf Hilfe warten, weil sich die Linken am Montag in der Runde der Fraktionsvorsitzenden geweigert hätten, dass über die Vorlage am Donnerstag im Stadtrat beraten wird. „Das ist eine unverantwortliche Entscheidung. Die freien Träger warten schon seit vier Wochen auf ein klares Zeichen, dass sie trotz Angebotsausfällen und Veranstaltungsabsagen auf Grund der Corona-Krise weiterhin gefördert werden“, erklärte Drews.

Weitere DNN+ Artikel

Das tägliche DNN Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Dresden täglich gegen 7 Uhr im E-Mail-Postfach

Sondersitzung wäre möglich gewesen

Es sei möglich gewesen, vor der Stadtratssitzung eine Sondersitzung des Finanzausschusses einzuberufen, meint der Sozialdemokrat. Die Stadtverwaltung hätte die Vorlage auch noch bis zur Stadtratssitzung nachgebessert und offene Fragen beantwortet. Aber das sei an den Linken gescheitert, erklärte der Sozialdemokrat.

Linke: Der Ältestenrat entscheidet gar nichts

„Warum war diese Vorlage eigentlich bis Montagnachmittag unbekannt? Warum will die SPD das gesetzlich garantierte Recht des Jugendhilfeausschusses untergraben, hier gehört zu werden?“, grantelte Linke-Jugendpolitiker Tilo Kießling zurück.

Und Linke-Stadtvorsitzender und Stadtrat Jens Matthis assistierte: „Der Ältestenrat entscheidet gar nichts, sondern der Oberbürgermeister bestimmt die Tagesordnung der Gremien nach Beratung mit dem Ältestenrat. Eine einzelne Fraktion im Ältestenrat kann weder etwas blockieren oder verhindern“, so Matthis.

Diskussion wegen Haushaltssperre überholt?

Die drei großen demokratischen Fraktionen Grüne, CDU und LINKE hätten Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) darum gebeten, die Vorlage, die niemand bis dato gekannt habe, vor einer Behandlung im Stadtrat in Ausschüssen beraten zu lassen, so Matthis.

Die Diskussion sei überholt, da in der Zwischenzeit Finanzbürgermeister Peter Lames ( SPD) ohne vorherige Rücksprache mit den Fachbürgermeisterinnen und -bürgermeistern eine Haushaltssperre erlassen habe. „Alle freiwilligen Leistungen der Stadt hängen damit ohnehin vom Veto des Finanzbürgermeisters ab“, konstatierte Matthis. Ohne zu betonen, dass der Finanzbürgermeister Sozialdemokrat ist.

Weiterlesen:

Kommunale Möglichkeiten differenziert betrachten

„Die freien Träger begrüßen es ausdrücklich, dass der Oberbürgermeister sehr schnell eine Beschlussvorlage eingebracht hat“, erklärte Carsten Schöne, Regionalgeschäftsstellenleiter des Dachverbandes PARITÄTISCHER Sachsen. Da das „Sozialdienstleister-Einsatz-Gesetz“ (SodEG) des Bundes sehr viele Unklarheiten enthalte, sei eine differenzierte Betrachtung der kommunalen Maßnahmen zur Umsetzung dieses Gesetzes wichtig. „Das kann über die Gremienbeteiligung sichergestellt werden“, bezieht Schöne Position.

Von Thomas Baumann-Hartwig