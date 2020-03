Dresden

„ Dresden hat es oft gezeigt, in der Not hilft nur Zusammenhalt. Auch diese Krise werden wir überstehen. Danke an alle, die täglich alles dafür geben!“ Das ist seit Montag am Kulturpalast auf einem Banner zu lesen.

Die Landeshauptstadt Dresden, die SG Dynamo Dresden und die Dresdner Philharmonie setzen damit ein Zeichen der Solidarität in der Corona-Krise.

Für das Banner, das auf Initiative der Fans von Dynamo Dresden („Ultras“) gefertigt wurde und zunächst am Terrassenufer hing, wurde damit ein neuer Platz gefunden. Der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Dresden, Dirk Hilbert, hatte sich dafür eingesetzt, es am Kulturpalast als zentralem Haus der Begegnung und des Miteinanders aufzuhängen und die Dresdner Philharmonie um Mitwirkung gebeten.

Zeichen im Herzen der Stadt

Oberbürgermeister Dirk Hilbert und Frauke Roth, Intendantin der Dresdner Philharmonie bekunden ihre Freude über das großformatige solidarische Zeichen: „Der Kulturpalast im Herzen unserer Stadt ist ein wunderbarer Ort um zu zeigen, dass die Stadtgesellschaft über Einzelinteressen hinweg zusammenhält.“

„Kultur und Sport haben eine wichtige Aufgabe in unserer Gesellschaft, weil sie Menschen zusammenführen und verbinden. Dies passiert jetzt in Verbindung mit dem Spruchband der Ultras Dynamo auf ganz wunderbare Weise. So wird ermöglicht, dass diese tolle Botschaft von Solidarität, Zusammenhalt und Dankbarkeit für eine Woche prominent in unserer Stadt sichtbar sein wird“, erklärte Dynamos kaufmännischer Geschäftsführer Michael Born.

