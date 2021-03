Regelungsparcours: Wie Dresdens Kultureinrichtungen langsam wieder öffnen sollen

Dresden

Nachdem in der Bund-Länder-Konferenz Anfang März für Kultureinrichtungen und Veranstalter ein mehrstufiges Öffnungsszenario und vom Freistaat Sachsen Regelungen in einer bis 31. März geltenden neuen Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung beschlossen wurden, steht nun die Frage im Raum, wie das alles von der Stadt Dresden für ihre Kultur umgesetzt werden kann. Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Linke) hat sich mit den Intendanzen und Direktionen der städtischen Einrichtungen intensiv beraten und das Prozedere für eine schrittweise Öffnung der Institutionen in Rechtsträgerschaft der Landeshauptstadt unter bestimmten Voraussetzungen erarbeitet, teilte die Stadt am Freitag mit. Technische, rechtliche und organisatorische Fragen wie beispielsweise der digitalen Kontaktnachverfolgung, der Kontrolle von Schnelltests und der Aktualisierung von bestehenden Hygienekonzepten seien dabei aber noch zu klären.

Bibliotheken und Stadtarchiv

Relativ klar stellt sich dabei die Situation für die Städtischen Bibliotheken dar, die inzwischen für Ausleihe und Rückgabe von Medien wieder geöffnet sind. Ausgesetzt bis mindestens Ende März bleiben jedoch die Nutzung weiterer Dienste wie PC-Plätze und längere Aufenthalte. Auch der Lesesaal des Stadtarchivs steht wieder offen – jedoch nur eingeschränkt und nach terminlicher Reservierung.

Städtische Museen und Verkehrsmuseum

Die Museen der Stadt und das Verkehrsmuseum dürfen mit Beginn der verlängerten sächsischen Osterferien ab 26. März wieder besucht werden, nach Terminbuchung vorab. Dafür und für eine Kontaktnachverfolgung würden, so Klepsch, aktuell die technischen Voraussetzungen geschaffen.

Theater und Orchester

Wesentlich komplizierter stellt sich die Lage für Theater und Orchester dar. Zu den wichtigen Voraussetzungen gehört, dass alle offenen Fragen hinsichtlich Schnelltests für Besucherinnen und Besucher geklärt sind. Konkrete Entscheidungen dazu sollen nach dem 22. März getroffen werden, da laut Öffnungsstrategie eine stabile Inzidenz von unter 100 bzw. 50 in Dresden und im Freistaat Sachsen gleichermaßen Voraussetzung ist. Für diese Einrichtungen mit komplexen innerbetrieblichen Abläufen seien laut Stadt nicht nur mehrwöchige Vorbereitungsphasen notwendig, sondern es wird auch die Vorlage eines tagesaktuellen Schnelltests verlangt, solange der Inzidenzwert oberhalb 50 liegt.

Kreuzchor Dresden

Auch für den Dresdner Kreuzchor, der normalerweise in diesen Tagen mit großen Passionsaufführungen sowie Ostergottesdiensten, -vesper und -mette in Erscheinung tritt, gibt es einen nur sehr schwachen Lichtblick: Er darf in kleinster Männerstimmenbesetzung an den Ostertagen in der Kreuzkirche liturgische Dienste versehen.

Musikschulen und Schütz-Konservatorium

Für Musikschulen und das Heinrich-Schütz-Konservatorium (HSKD) gilt, dass die aktuelle Sächsische Corona-Schutz-Verordnung Einzelunterricht wieder zulässt, jedoch mit sehr hohen Hygieneauflagen und einem tagesaktuellen Schnelltest für alle Schülerinnen und Schüler ab elf Jahren. Die HSKD-Leitung habe in Absprache mit der Kulturbürgermeisterin entschieden, den Unterricht bis zum Beginn der Osterferien am 27. März weiterhin lediglich digital stattfinden zu lassen, mit Ausnahme studienvorbereitenden bzw. prüfungsrelevanten Einzelunterrichts. Die Gründe für diese Zurückhaltung liegen im nicht abflauenden Infektionsgeschehen, der Ausbreitung von Mutationen und einem niedrigen Impfstatus. Darüber hinaus seien die geforderten tagesaktuellen Schnelltests der Schüler aktuell nicht in ausreichender Menge verfügbar und stellten zudem für die Familien eine zusätzliche finanzielle Belastung dar.

Neuigkeiten nach Bund-Länder-Konferenz am 22. März

Neue gemeinsame Handlungsentscheidungen durch die Kulturverwaltung und die Leitungen der jeweiligen Einrichtungen für die Zeit nach Ostern und die Monate im Frühjahr könnte es dann nach der nächsten Bund-Länder-Konferenz am 22. März geben. Die Kultureinrichtungen sowie Kommunen als Rechtsträger begrüßen die in Aussicht gestellte Öffnungsstrategie, so Annekatrin Klepsch. Gleichwohl werfe diese neue Fragen auf, hinsichtlich der anzuwendenden Hygienekonzepte, des Datenschutzes, der Rechtssicherheit und besonders der Rückfalloption mit einer kurzfristig drohenden Schließung der Kultureinrichtungen, gibt Dresdens Kulturbürgermeisterin zu bedenken.

Schnelltests, Abstandsregeln, finanzielle Hilfe

„Hinsichtlich der in Musikschulen, Theatern, Kinos, Konzerten geforderten negativen tagesaktuellen Schnelltests appelliere ich an die sächsische Staatsregierung, Rechtssicherheit und Plausibilität für die folgende Rechtsverordnung ab April herzustellen“, fordert die Linken-Politikerin. Es sei nicht vermittelbar, warum Musikschüler gegenwärtig einen solchen negativen Schnelltest vorlegen müssen, Kunden von Frisören und Fußpflegern jedoch nicht. „Hier wäre die Vorlage des verpflichtenden Negativtests aus der allgemeinbildenden Schule sachgerecht und ohne finanziellen und organisatorischen Aufwand für die Familien“, schlägt Klepsch vor. Für das wirtschaftliche Überleben privater Kultureinrichtungen wiederum sei ein Meter statt 1,50 Meter Mindestabstand im Zuschauerbereich durchaus entscheidend.

Umso bedeutender sei, dass privaten Veranstaltern und Kultureinrichtungen November-Hilfen und Überbrückungsgeld zeitnah, unbürokratisch und in voller Höhe ausgezahlt würden, appelliert Klepsch.

Von Kerstin Leiße