Dresden

Die Zahl der Neuinfektionen von Sonnabend zum Ostersonntag liegt bei 5. Das hat die Stadtverwaltung am Mittag bekannt gegeben. Am Sonnabend lag die Zahl der positiv getesteten Dresdnerinnen und Dresdner nach am Sonntag korrigierten Angaben bei 486. Für Ostersonntag meldete das Rathaus 491 Infektionen.

Zahl nach unten korrigiert

Am Sonnabend hatte die Verwaltung noch 493 infizierte Dresdnerinnen und Dresdner gemeldet. Warum die Zahl nach unten korrigiert wurde, darauf gab es zunächst keine Auskunft.

60 Dresdnerinnen und Dresdner im Krankenhaus

Damit wurden innerhalb einer Woche in Dresden 43 Personen positiv auf das neuartige Virus getestet. Am Sonntag, 5. April, waren noch 448 Infizierte in Dresden registriert. Die Zahl der Personen mit schwerem Krankheitsverlauf, die in einer Klinik behandelt werden müssen, lag am Ostersonntag bei 60. Am Sonnabend waren noch 61 stationäre Fälle registriert worden, aber auch diese Zahl wurde am Sonntag um 1 Fall auf 60 korrigiert. Vor einer Woche befanden sich 52 Dresdnerinnen und Dresdner wegen einer schweren Corona-Erkrankung in der Klinik.

Von Thomas Baumann-Hartwig