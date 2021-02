In Kindereinrichtungen in Dresden ist die Zahl der Quarantänefälle gegenüber dem Vortag leicht gestiegen. Das geht aus den aktuellen Zahlen der Stadtverwaltung zur Corona-Situation in Schulen und Kitas hervor.

