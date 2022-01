Dresden

Ab Montag gelten in Dresden neue Quarantäneregeln. Positiv getestete Personen und Kontaktpersonen im eigenen Haushalt müssen sich von nun an nur noch zehn Tage lang absondern. Weitere Kontaktpersonen müssen nur dann in Isolation, wenn es das Gesundheitsamt ausdrücklich anordnet. Tritt ein Fall in der Schule oder in der Kindertagesstätte auf, muss weiterhin nur die infizierte Person in Quarantäne.

Quarantäneende trotz positivem PCR-Test

Auch neu: Die Absonderung lässt sich für alle Infizierten nach sieben Tagen mittels professionell durchgeführtem Antigenschnelltest verkürzen oder mit einem PCR-Test, der negativ ausfällt oder einen CT-Wert größer als 30 aufweist. Schüler und Kontaktpersonen, die nicht positiv getestet wurden, können die Quarantäne schon nach fünf Tagen beenden. Kinder als Kontaktpersonen in Kinderkrippen, der Kindertagespflege oder Kindergärten können sich nach sieben Tagen mittels Antigenschnelltest oder nach fünf Tagen mittels PCR-Test frei testen. Infizierte aus der Pflege, der medizinischen Versorgung oder der Eingliederungshilfe dürfen die Quarantäne nach sieben Tagen mit einem negativen PCR-Test beenden und zurück zur Arbeit, wenn Symptome seit 48 Stunden ausgeblieben sind.

Ausnahmen für immunisierte Personen

Immunisierte Kontaktpersonen müssen nicht in Quarantäne. Das gilt auch, wenn ein Haushaltsmitglied Corona hat. Immunisiert sind Menschen, die zweifach geimpft, genesen oder geboostert sind, wobei der jeweilige Status unter Umständen nur einen bestimmten Zeitraum lang gilt. Genauere Informationen finden Betroffene auf der Seite der Stadt.

Mit den neuen Regeln setzt die Stadt die bundesweit vereinbarten Änderungen beim Quarantänemanagement basierend auf den neuen Erkenntnissen zur Omikron-Variante um. Sie gelten bis einschließlich 13. März und ausdrücklich auch rückwirkend für Personen, die sich bereits vor dem 24. Januar absondern mussten.

Von lc