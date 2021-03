Dresden

Nach einem Jahr Coronadrama liegen die Nerven bei Kindern und Eltern blank. Immer lauter werden die Warnungen vor den psychischen Folgen für die jungen Menschen der Gesellschaft. Ganz abgesehen vom Bildungsverlust. Dabei wird Covid-19 nicht die letzte Pandemie gewesen sein.

Damit es für Kinder und Jugendliche bei der nächsten Gesundheitskrise besser läuft, hat der Dresdner Medizinpsychologe Hendrik Berth gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern aus der EU ein Projekt gestartet.

Herr Berth, wenn Sie auf die vergangenen 13 Monate schauen: Was hat Kindern und Jugendlichen psychisch am meisten zugesetzt?

Für Kinder sind die Belastungen durch die Coronakrise genauso vielfältig wie für Erwachsene. Da ist einmal die Bedrohung durch die Krankheit und das Gefühl, da ist etwas Böses in der Welt, das vielleicht nicht einem selbst, aber den Eltern oder Großeltern gefährlich werden kann. Daneben haben wir die riesigen Veränderungen im Bildungssektor durch die Schließungen der Schulen, aber auch anderer Einrichtungen wie Sportvereine oder Musikschulen. Dadurch haben die Kinder im vergangenen Jahr weniger gelernt als sie es sonst getan hätten. Und drittens sind da die fehlenden sozialen Kontakte. Bis aufs gemeinsame Onlinezocken war eine Zeit lang fast alles gestrichen.

Prof. Dr. Hendrik Berth. Quelle: Stephan Wiegand

Welche seelischen Folgen hat das für die Jüngsten der Gesellschaft?

Wir stehen aktuell noch am Anfang, was die Erkenntnisse über die Auswirkungen angeht. Aber alle bisherigen Studien zeigen nichts Gutes. Stress, Erschöpfung, Ängste und Depressivität haben bei Kindern zugenommen. Doch noch beängstigender sind die Berichte der Telefonseelsorge und Kinder- und Jugendlichenhotlines über vermehrte Suizidgedanken unter den Anrufern. Abgesehen von diesen Extremfällen bin ich der Hoffnung, dass sich vieles wieder normalisieren wird, wenn die Pandemie ein Ende hat. Kinder verfügen über eine große Resilienz, sind also durchaus widerstandsfähig und können traumatische Dinge schneller vergessen als Erwachsene.

Haben Kinder in der Coronakrise also einen psychologischen Vorteil gegenüber Erwachsenen?

Das ist natürlich altersspezifisch, auch Kindergarten- und Grundschulkinder werden Corona als etwas einordnen, das nichts Gutes bedeutet. Aber sie ermessen die Konsequenzen anders als Erwachsene. Die Bedeutung des Lockdowns verstehen sie vielleicht erst, wenn sie nicht in den Zoo können, weil der geschlossen ist. Oder weil sie in Quarantäne müssen. Erwachsene nehmen die Krise anders wahr. Sie achten auf die Zahlen, schätzen ihr persönliches Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs ein. Man könnte also sagen, die junge Psyche ist besser geschützt, weil Kinder an manche Dinge unbeschwerter, mit kindlicher Neugier herangehen.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Langfristige Folgen sind also nicht zu befürchten?

Doch, natürlich. Es wird Kinder und Jugendliche geben, die auf der Strecke bleiben. Denken Sie an Kinder von Alleinerziehenden, bei denen drei Geschwister nur einen Rechner fürs Homeschooling haben. Die Krise wird sicher auch dazu führen, dass einige schlechtere Schulabschlüsse machen. Damit meine ich die, die an der ein oder anderen Stelle etwas geschubst werden müssten, was jetzt durch die Distanz im Homeschooling eventuell wegfällt.

Außerdem gibt es auch bei Kindern vulnerable Gruppen, die anfälliger sind für psychische Störungen. Da kann die Pandemie durchaus mittel- oder langfristige Spuren hinterlassen, wie wir sie auch bei anderen Traumaereignissen wie Tsunamikatastrophen oder Bombenanschlägen gesehen haben. Das „Gute“: Covid-19 ist ein kollektives Trauma, jeder ist davon betroffen. Und gemeinsam sind Dinge leichter zu bewältigen als individuell.

Hendrik Berth lehrt am Universitätsklinikum Dresden medizinische Psychologie, die angehenden Ärzten das Wissen aus der Psychologie vermittelt, das sie beispielsweise für eine gelingende Arzt-Patienten-Kommunikation oder den Umgang mit Krebspatienten benötigen. Neben seiner Lehrtätigkeit betreut Hendrik Berth auch Patienten am UKD. Protecting the mental well being of our childen during and after public health emergencies: Unter diesem Titel hat die Medizinische Fakultät der TU Dresden ein Projekt zum besseren Schutz von Kindern und Jugendlichen während und nach Gesundheitskrisen initiiert. Ziel ist die Entwicklung von digitalen Trainings für Lehrer, Erzieher, Ausbilder, Sporttrainer oder Gruppenleiter. Bei dem von der Europäischen Union geförderten Vorhaben arbeiten Wissenschaftler aus Griechenland, Spanien, Italien, Kroatien, Frankreich und Zypern zusammen. Das Projekt ist auf zwei Jahre angelegt.

Eine Umfrage der deutschen Psychotherapeutenvereinigung hat bei Kinder- und Jugendpsychologen einen Nachfragezuwachs von 60 Prozent ergeben. Hat das psychische Leiden wirklich zugenommen oder gehen die Menschen jetzt vielleicht eher zur Therapie, weil das Thema seit der Coronakrise mehr Aufmerksamkeit bekommt?

Beides ist der Fall. Wir sehen, dass Diagnosen psychischer Störungen über die letzten Jahre zugenommen haben, weil sie per se öfter auftreten, aber auch weil das Bewusstsein für seelische Gesundheit zugenommen hat. Vielleicht beobachten Eltern ihre Kinder jetzt genauer und sind eher bereit, etwas zu unternehmen. Aber das ändert nichts daran, dass es vor allem im Kinder- und Jugendbereich an allen Ecken und Enden an Therapeuten fehlt. Und das nicht erst seit Corona.

Vor den Therapeuten könnten ja auch Lehrer und Erzieher einen Blick auf die psychische Verfassung der Kinder werfen. Wie wollen Sie mit ihrem Projekt dazu beitragen?

Indem wir Pädagogen für das Thema mentale Gesundheit sensibilisieren und die Lehre auf Distanz verbessern. Hierfür wollen wir den Verantwortlichen in einem digitalem Werkzeugkasten verschiedene Materialien zur Verfügung stellen, Lehr- und Lerntexte, Übungen, Präsentationen, Videos. Alles zusammen wollen wir am Ende auf einer frei zugänglichen Trainingsplattform in sieben verschiedenen Sprachen anbieten. Vieles gibt es ja schon, zum Beispiel digitale Sport- und Bildungsangebote. Ziel ist es, die bereits bestehenden Ressourcen zu bündeln und auszubauen. Damit Pädagogen im besten Fall wissen, wie sie mit Distanzunterricht nicht nur Stoff vermitteln, sondern auch die psychische Gesundheit der Kinder fördern können.

Ihr Projekt soll zwei Jahre laufen. Bis dahin ist die Krise hoffentlich überstanden. Was muss Ihrer Meinung nach jetzt schon passieren, damit die Kinder die Pandemie gut überstehen?

Es ist ganz wichtig, den Schulunterricht, wenn irgend möglich, aufrechtzuerhalten. Vor allem für die Kinder, die es eh schon schwer haben. Außerdem müssen Pädagogen jetzt ganz besonders auf diejenigen schauen, die Bildungsdefizite haben. Es wird Kinder geben, die trotz aller Vorgaben im Coronajahr so gut wie nichts gemacht haben werden. Denen würde es guttun, so sanktionslos wie möglich ein Bildungsangebot zu bekommen, sei es durch eine „Ehrenrunde“. Außerdem sollten Lehrer und Erzieher auf Auffälligkeiten bei den Kindern achten, schauen, ob diese sich zurückziehen und gegebenenfalls darüber mit den Eltern sprechen.

Lesen Sie auch Corona und Psyche: Mehr Anfragen bei Sachsens (Kinder-)Psychotherapeuten

Hat die Politik die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen bei ihrem Coronakurs ausreichend bedacht?

Nein, die spielte ja überhaupt keine Rolle. Es ging um Kontaktvermeidung. Welche anderweitigen Folgen die haben könnte, hat sich niemand gefragt. Stattdessen fängt man jetzt erst an, über die möglichen Konsequenzen nachzudenken. Aber wie gesagt, habe ich die Hoffnung, dass wir mit Ende der Pandemie wieder zur Normalität zurückfinden. Dass die Menschen ohne Maske zusammensitzen und sich darüber unterhalten werden, wie verrückt das 2020 und -21 war. Ich hoffe, den Kindern wird es auch so gehen.

Von Laura Catoni