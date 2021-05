Oberbürgermeister von Dresden: „Corona ist ein heimtückisches Biest“

Dresden

Oh nein. So kurz vor der Zielgeraden! Das sei sein erster Gedanke gewesen, als der Corona-Schnelltest positiv war, erklärte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) am Montag. Zwei Tage vor dem Test hatte Hilbert die erste Impfung erhalten. „Ich bin nach dem Schnelltest zum PCR getrabt und habe mich nach Hause begeben.“ Am Abend, so Hilbert, habe das Labor angerufen: Positiv.

„Ich habe Glück gehabt“, erklärt der OB, der am Montag als Genesener ins Rathaus zurückgekehrt ist, „mir ging es relativ gut.“ Aber er habe Respekt vor dem Virus gewonnen. Das Befinden könne schnell umschlagen. „Tagsüber geht es einem recht gut, am Abend bekommt man plötzlich hohes Fieber. Oder es ist einige Tage lang gar nichts und dann hat man auf einmal einen schlimmen Husten“, schildert der OB die Symptome.

„Corona ist ein tückisches Biest“, sagt der OB, Respekt sei angebracht. Als Infizierter sei man sensibel unterwegs, weil man natürlich von all den schlimmen Folgen gehört hat, die einen da treffen könnten. „Ich kann aber riechen und schmecken, gerate nicht schneller außer Puste als früher“, erklärt der OB, der seinen zweiten Impftermin nun erst einmal verschieben muss. „Eigentlich wäre ich Mittwoch an der Reihe gewesen.“

„Strenges Regime zu Hause“

Wo er sich angesteckt hat, könne er nicht sagen, erklärte Hilbert. Die Familie habe sich während der zweiwöchigen Quarantäne aber nicht infiziert. „Weder meine Frau noch mein Sohn haben sich angesteckt. Wir hatten aber auch ein strenges Regime zu Hause“, erklärt der OB. Getrennt essen, getrennt schlafen und bei den wenigen Kontakten Mund-Nasen-Bedeckung. „Es ist ja durchaus nicht trivial, sich nicht anzustecken, wenn alle zu Hause bleiben müssen.“

Einmal habe er unangekündigten Besuch bekommen, so Hilbert. Mitarbeiter des Ordnungsamtes überzeugten sich davon, dass sich auch das Stadtoberhaupt an die Quarantäneregeln hält und nicht etwa durch seinen Stadtteil spaziert. „Das ist auch völlig in Ordnung, dass da bei mir keine Ausnahme gemacht wird. Ich bin begeistert von der Leistungsfähigkeit meiner Verwaltung“, zeigte sich der OB entspannt.

Stadtrat im Livestream

Er habe durchaus auch gearbeitet während der Infektion. „Aber das kam auf die körperliche Verfassung an.“ Jeden Tag habe er etliche Telefonate mit der Verwaltung und Eigenbetrieben geführt. „Eines habe ich aber nicht gemacht: Ich habe mich nicht ins laufende Geschäft eingemischt. Es gibt eine klare Vertretungsregelung, und ich habe einen sehr guten Stellvertreter“, lobt Hilbert den Ersten Bürgermeister Detlef Sittel (CDU).

Den Stadtrat habe er im Livestream verfolgt. Durchaus ein seltsames Gefühl, wenn man eigentlich die Sitzungen leitet. Der Beschluss, das Sachsenbad zu verkaufen, sei richtig, findet Hilbert. „So kann das Denkmal erhalten bleiben und gleichzeitig bekommt Pieschen eher kurz- als langfristig eine Schwimmhalle.“

Die Integration in den Arbeitsalltag am Montag sei schnell gelungen, blickt Hilbert auf seinen ersten Arbeitstag nach Corona zurück. Er habe die Woche ein volles Programm. „Der Vorteil ist, dass nicht jeden Abend bis 22 Uhr Termine im Kalender stehen.“ Aber es liege genügend an für einen OB, der gerade von Corona genesen ist.

Von Thomas Baumann-Hartwig