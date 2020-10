Dresden

Dresden hat die nächsten Corona-Fälle an Bildungseinrichtungen. In der ersten Klasse der 49. Grundschule „ Bernhard August von Lindenau“ in Plauen ist ein Schüler positiv getestet worden. Die Kontaktpersonen des Schulanfängers werden nun ermittelt und bis zum 16. Oktober in Quarantäne geschickt. Das teilte die Stadt am Mittwoch mit.

Am Mittwoch wurde auch ein Corona-Fall am Pestalozzi-Gymnasium in Pieschen bekannt. Die gesamte Klassenstufe 11 muss jetzt bis zum Montag, 19. Oktober, in Quarantäne.

Anzeige

Bereits am Dienstag hatte das Gesundheitsamt zwei Corona-Infektionen an Schulen registriert: am Gymnasium Plauen und dem Beruflichen Gymnasium der HOGA-Schule in Striesen.

Von fkä/tbh