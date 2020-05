Nach Corona-Pause: Wann die Freibäder in Dresden öffnen wollen

Dresden

Dresdner können sich ab dem 6. Juni können endlich unter freiem Himmel im Wasser abkühlen. Das teilten die Dresdner Bäder am Donnerstag mit. Voraussetzung zum Saisonstart ist allerdings, dass das Gesundheitsamt die von den Dresdner Bädern erarbeiteten Hygienekonzepte absegnet.

Die Genehmigungen stehen bislang noch aus, doch Geschäftsführer Matthias Waurick zeigt sich optimistisch: „Wir gehen davon aus, dass mindestens 80 Prozent der Hygienekonzepte beim Gesundheitsamt durchkommen.“ In diesem Fall plant der Betrieb, die Bäder eben nach und nach zu öffnen. Dennoch wird die diesjährige Freibadsaison anders ablaufen als in den Jahren zuvor.

Was im Freibad künftig erlaubt ist – und was nicht

Für jedes Freibad in Dresden haben die Dresdner Bäder ein individuelles Hygienekonzept erarbeitet. Sämtliche Anlagen dürfen nur einen Bruchteil der üblichen Gästeanzahl Eintritt gewähren. Während in der vergangenen Badesaison etwa im Stauseebad Cossebaude bis zu 5.000 Besucher pro Tag zugegen waren, sind ab Juni maximal 1.003 Gäste in dem beliebten Freibad erlaubt. „Das schmerzt natürlich sehr“, sagt Matthias Waurick.

Außerdem gilt die Abstandsregel an allen Standorten – auch an Rutschen, Sprungbrettern und im Wasser. In allen geschlossenen Räumen herrscht Maskenpflicht. Duschen im Sanitärbereich ist nicht gestattet, Sammelumkleideräume und Wertschließfächer bleiben geschlossen. Die Bäder dürfen zudem keine Schwimmhilfen, Sportgeräte oder Liegen verleihen.

Die Einhaltung dieser Einschränkungen bezeichnet Waurick als „spannende Aufgabe“. Er sei sich der Herausforderung für Betrieb wie Gäste durchaus bewusst. „Hinter und vor uns liegen schwere Zeiten“, sagt Waurick.

Tickets künftig online buchbar

Wegen der begrenzten Gästeanzahl bieten die Dresdner Bäder voraussichtlich ab 6. Juni den Ticketverkauf online über die Homepage an, um so lange Warteschlangen an den Kassen zu vermeiden. Wer ein Ticket ergattert, erhält garantierten Zutritt für den ganzen Tag. Bis auf Weiteres verkauft der Betrieb nur Einzeltickets für Erwachsene oder Kinder. Somit entfallen 10er-Karten, Familienkarten und sämtliche Ermäßigungen.

Waurick zufolge benötigen die Dresdner Bäder wegen der strengen Hygieneauflagen drei zusätzliche Mitarbeiter pro Standort. Wegen des hohen Bedarfs an Personal bleiben die beiden kostenlosen Badestellen in Weißig und Weixdorf zunächst geschlossen. Dort müsste der Betrieb insgesamt bis zu zwölf Mitarbeiter anstellen, um vor Ort die Einhaltung der Hygiene- und Sicherheitsregeln zu kontrollieren. Dafür fehlt den Dresdner Bädern derzeit die nötigen Kapazitäten. „Das haben wir schweren Herzens entschieden“, sagt der Geschäftsführer. Doch Waurick hofft auf weitere Corona-Lockerunge, sodass die Badestellen noch diese Saison wieder öffnen dürfen. Parallel erarbeite der Betrieb auch Hygienekonzepte für die Schwimmhallen. „Oberste Priorität haben im Moment aber die Freibäder“, sagt Matthias Waurick.

