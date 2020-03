Mehr Verdachtsfälle für Kindswohlgefährdung in Dresden

Dresden

In Dresden gibt es bislang noch keine belastbaren Aussagen über die Zunahme von Kindswohlgefährdungen durch die Umstände der Corona-Pandemie. Die Verdachtszahlen sind im Vorjahresvergleich aber gestiegen.

In den Kinder- und Jugendnotdiensten der Stadt Dresden liegen nach Auskunft des Jugendamtes in der aktuellen Situation bis jetzt keine erhöhten Fallzahlen vor. Dort werden Kinder und Jugendliche untergebracht, die aufgrund von Konflikten nicht in ihrem familiären Umfeld bleiben können.

Die psychosoziale Belastung von Familien steigt

Über die Entwicklung der im Jugendamt eingegangenen Verdachtsmeldungen auf Kindeswohlgefährdung in der letzten Zeit durch die Schließung von Kindertageseinrichtungen und Schulen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum „kann aktuell keine abschließende Aussage getroffen werden“, hieß es weiter. Für die Kalenderwochen 11 und 12 wurden im Jahr 2019 insgesamt 50 Meldungen zu Kindeswohlgefährdungen registriert, in diesem Jahr sind es bereits 59 zwischen dem 9. und 22. März. Dabei müsse davon ausgegangen werden, dass noch nicht alle Meldungen abschließend bearbeitet und somit statistisch erfasst sind.

Zu üblichen Zeiten sind etwa zehn Prozent der Meldungen unbegründet. In etwa jedem sechsten Fall (16 Prozent) besteht akuter Handlungsbedarf. Das kann soweit gehen, dass Kinder aus ihren Familien herausgeholt werden müssen. In den übrigen Fällen setze die Jugendhilfe auf die Betreuung der Familien, um die Situation der Kinder zu verbessern.

Wie das Jugendamt jetzt erläuterte, wird erfahrungsgemäß davon ausgegangen, dass durch veränderte Familiensituationen – wie sie jetzt allein schon durch die Umstände der Corona-Pandemie unter anderem mit Ausgangsbeschränkungen, Heim- oder Kurzarbeit zu erwarten sind – auch die psychosoziale Belastung von Familien steigt. Das werde sich insgesamt auf das Erziehungsverhalten und den innerfamiliären Umgang mit Konflikten auswirken. „Dazu liegen aber aktuell noch keine auswertbaren Daten vor.“ Einen Vergleich mit anderen Krisensituationen wie den Hochwasserereignissen in der Vergangenheit sei nicht möglich, da die aktuelle Pandemiesituation vollkommen anders zu werten sei.

Für alle Lebensbereiche eine Herausforderung

Welche Auswirkungen die Krise konkret auf die Entwicklung von Fallzahlen in den sogenannten „Hilfen zur Erziehung“ hat, werde erst mit ausreichend Abstand nach dem Ende der Krise auswertbar sein. Diese Hilfen werden eingesetzt, um Kindern- und Jugendlichen einen geordneten Start ins Leben zu ermöglichen. Seit Jahren steigen die Ausgaben dafür tendenziell, auch schon vor der Corona-Krise.

Für die aktuelle Situation entwickelte die Stadt in den Einrichtungen der Jugendhilfe Krisenpläne, mit denen eventuelle Personalausfälle oder Quarantänesituationen in den Einrichtungen kompensiert werden können. Die Versorgung und Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Notfällen sei sichergestellt.

Eingehende Verdachtsmeldungen auf eine Kindeswohlgefährdung würden wie bisher zeitnah geprüft. Dafür habe die Stadt Maßnahmen zur Absicherung der Kernaufgaben in den Allgemeinen Sozialen Diensten des Jugendamtes ergriffen.

Die aktuelle Situation rund um das Coronavirus sei für alle Lebensbereiche eine Herausforderung. „Familien, Kinder und Jugendliche sind in diesen Zeiten besonders belastet und suchen Unterstützung und Rat“, konstatierte das Jugendamt. Gerade wenn der Kontakt zu Gleichaltrigen und Freunden fehlt, das Familiensystem durch die abzusichernde Betreuung stark beansprucht ist und der eigene Bewegungsradius zum Schutz vor einer Infektion eingeschränkt wird, könnten Spannungen und Konflikte entstehen.

Um hier beratend zur Seite zu stehen, hat das Jugendamt inzwischen eine Beratungshotline geschaltet. Versierte Fachkräfte stehen von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8 bis 18 und freitags von 8 bis 14 Uhr unter der Rufnummer 0351/ 4 88 47 41 zur Verfügung. Im Elternweb des Jugend-Info-Service Dresden gibt es zudem eine Seite mit häufig gestellten Fragen.

Neben Fragen rund um das familiäre Zusammenleben und Konfliktlösungsstrategien werden Anrufer an der Hotline auch zu den wichtigsten Leistungsbereichen des Jugendamtes beraten. „Wir bieten damit an unserer Hotline kompetente Hilfe aus einer Hand und leisten damit wichtige Hilfe in einer herausfordernden Zeit“, teilte die Behörde mit. Auch die Kinderschutznotrufnummer 0351/2 75 40 04, die sich genauso an Kinder und Jugendliche richtet, die Hilfe brauchen, wie an Bürger, die sich Sorgen um ein Kind machen, sei weiterhin rund um die Uhr erreichbar.

Von Ingolf Pleil