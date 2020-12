Mediziner aus Dresden: „Es gibt derzeit kein Mittel gegen Corona“

Dresden

Warum ist Corona so gefährlich? Und welche Fortschritte macht die Behandlung der Patienten? Ein Interview mit Professor Michael Albrecht, Medizinischer Vorstand des Universitätsklinikums Dresden.

Frage: Im März war Corona noch neu. Hat die Behandlung der Patienten inzwischen Fortschritte gemacht?

Anzeige

Die Mediziner können seit dem Frühjahr auf eine Vielzahl weltweit gesammelter und in kürzester Zeit publizierter Erfahrungen zu COVID-­19 zurückgreifen. In den vergangenen Monaten hat sich das Wissen über erfolgversprechende Behandlungsansätze kontinuierlich erweitert. Trotzdem fehlen nach wie vor wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse über die derzeit verfügbaren Therapien. Auch müssen wir sagen, dass keines der jetzt angewandten Verfahren ein Allheilmittel ist.

Frühzeitiger Einsatz von Cortison sorgt für Besserung

Gibt es Medikamente, die die Krankheitsverläufe abmildern können? Ist ein Durchbruch in Sicht, ein Medikament, mit dem die schweren Erkrankungen geheilt werden können?

Bei der Behandlung auf den Intensivstationen zeigt sich, dass der frühzeitige Einsatz von Cortison für eine Besserung des Zustands sorgt. Im März und April haben wir das Medikament in dieser Form noch nicht flächendeckend genutzt. Ich denke, dass sich damit der Krankheitsverlauf bei vielen Patienten positiv beeinflussen lässt. Im Frühjahr lagen die Hoffnungen auf Remdesivir. Mit dem antiviralen Medikament haben wir bei Einzelnen gute Erfolge gesehen, bei anderen gar keine, mäßige oder schlechte. Auch bei anderen nun verstärkt eingesetzten Medikamenten wird es sicherlich Effekte geben. Doch es gibt derzeit kein Wirkstoff, mit dem sich COVID-19 heilen lässt oder der vor einem schweren Verlauf schützt.

Gravierende Komplikationen wie Thrombosen und Embolien

Unter welchen Symptomen leiden hospitalisierte Patienten und wie werden diese gelindert?

Die Patienten erleiden nicht nur eine schwere Lungenentzündung, sondern auch eine überschießende, das ganze Organsystem betreffende Entzündungsreaktion. Das führt zu weiteren gravierenden Komplikationen. So treten trotz der Gabe gerinnungshemmender Medikamente Thrombosen und Embolien auf. Dies kann wiederum zum Versagen weiterer Organe – vor allem der Niere – beitragen. Auch die Funktionen von Herz und Leber werden so in Mitleidenschaft gezogen. Zusätzlich ist auch das Nervensystem betroffen: Etwa 20 bis 30 Prozent haben neurologische Probleme, zum Beispiel Lähmungserscheinungen.

Die überwiegende Zahl der Patienten ist 60 Jahre und älter

Wie ist die Altersstruktur der Patienten am Universitätsklinikum? Sind die schwer Erkrankten überwiegend ältere Menschen?

Ja, die überwiegende Zahl der Patienten ist 60 Jahre und älter. Allerdings werden im Universitätsklinikum auch jüngere behandelt – Menschen die Mitte Zwanzig sind oder 40- und 50-Jährige.

Lassen sich Risikofaktoren für einen schweren Verlauf erkennen? Rauchen? Übergewicht? Diabetes?

Ja, lange bestehende, oft den ganzen Organismus betreffende chronische Erkrankungen wie Diabetes oder Bluthochdruck scheinen den Körper angreifbarer für COVID-19 zu machen. Viele dieser Krankheitsverläufe stehen im Zusammenhang mit einem ungesunden Lebensstil. Aber es gibt auch Patienten, deren Immunsystem durch Krebserkrankungen oder aufgrund von Transplantationen geschwächt oder heruntergefahren ist.

Der Verlauf der Erkrankung ist nach wie vor schwer vorhersehbar

Gibt es gesicherte Erkenntnisse über die Funktionsweise des Virus?

Trotz der weltweit gesammelten und in kürzester Zeit vielfach publizierten Erfahrungen zu COVID­19 wissen wir vor allem eines: Der Verlauf der Erkrankung ist nach wie vor schwer vorhersehbar und das macht die Beurteilung so viel schwieriger als zum Beispiel bei einer schweren Grippeerkrankung.

Warum haben einige Menschen überhaupt keine Symptome und andere sterben an Corona?

Das ist wissenschaftlich noch absolut ungeklärt. Es gibt Hinweise auf bestimmte Risikokonstellationen auch genetischen Ursprungs; am Ende sind diese Erkenntnisse aber im Moment noch nicht klinisch verwertbar.

Gibt es Erkenntnisse darüber, ob Menschen, die regelmäßig Erkältungskeimen ausgesetzt sind – beispielsweise Eltern –, eine bessere Immunantwort auf Corona entfalten?

Auch dazu gibt es Publikationen; es lassen sich daraus aber keine generellen Schlüsse ziehen.

Von Thomas Baumann-Hartwig