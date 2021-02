Medaille aus Dresden als bleibende Erinnerung an die Corona-Pandemie

Dresden

Von der Gesellschaft für deutsche Sprache als Wort des Jahres 2020 gekürt, war die „Corona-Pandemie“ Anlass für die Herstellung einer geprägten Medaille, die das traditionsreiche Unternehmen 1. Dresdner Medaillenmünze Glaser & Sohn GmbH im Sommer 2020 entwickelt hat.

Für Idee, Entwurf und Gravur zeichnet Ralf Exner, Geschäftsführer der Firma, verantwortlich. Die Prägestätte hat in der neueren Vergangenheit schon außergewöhnliche Medaillen vorgelegt, so die 2006 entstandene Arbeit „Tsunami 26.12.2004 – Helfen … Schützen … Wehren“ nach einem Entwurf von Peter-Götz Güttler, für die dem Künstler und dem Graveur gemeinsam der Deutsche Medailleurpreis verliehen wurde.

Die bereits 2002 ebenfalls von der Sächsischen Numismatischen Gesellschaft herausgegebene Spendenmedaille der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden für den Wiederaufbau nach der Flut war ein ähnlich ausdrucksstarkes Gemeinschaftswerk von Güttler und Exner gewesen, das sich auf eine Katastrophe bezogen hatte.

Numismatische Denkmäler

Die Umsetzung der jüngsten Medaille des Dresdner Prägeunternehmens, die nun in der Hand einer Person lag, ist in zweierlei Hinsicht bedeutend. Sie greift die in früheren Jahrhunderten übliche Gepflogenheit auf, verheerende Seuchen in numismatischen Denkmälern zu dokumentieren. Außerdem wohnt der Prägung der Charakter einer „inoffiziellen Auszeichnung“ inne, die als Ehrung für Menschen dienen könnte, die sich im Rahmen der Bekämpfung der Krise in besonderem Maße eingesetzt haben.

Die Vorderseite der 40 Millimeter großen Medaille zeigt eine den größten Teil der Fläche einnehmende Pusteblume als Fruchtstand des Gemeinen Löwenzahns. Durch den Wind werden die Samen herausgelöst und in die Umgebung gestreut. Doch nicht nur die Samen dieser Pflanze schweben davon; in großer Zahl erfolgt auch die Ausbreitung des mittlerweile in sämtlichen Bildmedien als Piktogramm bekannten Coronavirus SARS-CoV-2, das primär die Atemwege und die Lunge befällt. Die tödliche Gefahr liegt in der Luft und ist in Wirklichkeit unsichtbar. Die Inschrift „Corona 2020“ verweist auf ein dramatisches Ereignis, das noch erlebte Gegenwart und bereits vorweggenommene Erinnerung beinhaltet.

Auf der Rückseite sieht man eine kartografische Abbildung der kugelförmigen Erde. Sie nimmt in der Horizontalen den Durchmesser der Medaille ein und ist mit einem Band belegt, das hinter einem Hashtag die Wortgruppe „Wir halten zusammen“ enthält. Damit wird auf die besonders in der Krisensituation wichtige Kommunikation in sozialen Netzwerken verwiesen. Über und unter der Darstellung des Globus sind folgende Wörter jeweils in drei Zeilen wiedergegeben: (Oben) Gefährdung / Erkennen Handeln / Verantwortung tragen – (Unten) Zuversicht Beistand / Schützen Helfen / Danke.

Die Medaille „Corona 2020“ ist ein beeindruckendes numismatisches Objekt, das bleibend an dieses Jahr erinnern wird. Laut Hersteller gibt es drei Ausführungen in Feinsilber patiniert (1 Unze), Bronze patiniert und Bronze vergoldet.

Kontakt: 1. Dresdner Medaillenmünze Glaser & Sohn GmbH, Geschäftsführer Ralf Exner, Eibauer Straße 18, 01324 Dresden, E-Mail: info@medaillenmuenze.de

*Dr. Rainer Grund ist Direktor des Münzkabinett der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden

