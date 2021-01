Dresden

Im Unterricht an weiterführenden Schulen in Sachsen und in der Berufsausbildung kann das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung Pflicht sein. Eine Auszubildende wollte dies mit einem Attest ihres Arztes umgehen. Darüber hat jetzt das Oberlandesgericht Dresden entschieden.

Ohne fundiertes Attest keine Befreiung von der Maskenpflicht im Unterricht: Die Richter in Dresden haben in einer Eilentscheidung den Antrag einer Auszubildenden abgelehnt. Sie war in ihrer Ausbildungsstätte, der Berufsschule einer medizinischen Einrichtung in Chemnitz, vom Präsenzunterricht ausgeschlossen worden, weil sie keine Maske tragen wollte. Sie hatte dafür ärztliche Atteste vorgelegt, die sie vom Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung befreien sollten. Das genügte der Schule jedoch nicht. Sie schloss die Frau vom Präsenzunterricht aus.

Konkrete Gründe fehlten

Daraufhin wollte die Auszubildende zunächst vor dem Landgericht erreichen, dass sie zum Unterricht zugelassen werden muss. Die erste Instanz lehnte den Antrag jedoch ab. Dagegen legte die Auszubildende Beschwerde beim OLG in Dresden ein. Der für Rechtsstreitigkeiten aus Unterrichtsverträgen zuständige 6. Zivilsenat hat im Rahmen des einstweiligen Verfügungsverfahrens nun entschieden, dass der Ausschluss vom Präsenzunterricht in diesem Fall „nicht zu bestanden“ sei.

Zu Recht habe das Landgericht darauf abgestellt, dass die vorgelegten ärztlichen Bescheinigungen das Bestehen einer Ausnahme von der nach der sächsischen Corona-Schutzverordnung bestehenden Pflicht zum Tragen einer Mund- Nasen-Bedeckung nicht glaubhaft machen würden. Die schlichte Angabe „aus medizinischen Gründen“ reicht dafür nicht, erläuterte eine OLG-Sprecherin gegenüber DNN.

Aus dem Attest müsse sich nachvollziehbar ergeben, welche „konkreten gesundheitlichen Beeinträchtigungen aufgrund der Tragepflicht in der Schule alsbald zu erwarten sind und woraus diese im Einzelnen resultieren“, entschieden die Richter in Dresden. Relevante Vorerkrankungen seien konkret zu bezeichnen. Zudem müsse im Regelfall erkennbar werden, auf welcher Grundlage der attestierende Arzt zu seiner Einschätzung gelangt ist. Diesen Anforderungen würden die vorgelegten Atteste nicht genügen.

( OLG v. 6.1.2021 6 W 939/20)

Von Ingolf Pleil