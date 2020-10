Dresden

Das Ordnungsamt Dresden macht nun ernst mit der Maskenpflicht. Ab Sonnabend wird der gemeindliche Vollzugsdienst auch „fahrlässige Verstöße“ gegen die Pflicht, Mund und Nase zu bedecken, ahnden, teilte die Verwaltung am Freitagnachmittag mit. Damit müssen dann zum Beispiel auch jene ein Bußgeld zahlen, die in Bussen, Bahnen oder Geschäften die obligatorische Maske nur über den Mund oder nur auf das Kinn ziehen.

Nur hartnäckige Maskenverweigerer mussten bisher zahlen

Bisher haben die Bediensteten des Ordnungsamtes, die bei ihren Kontrollen in Bussen und Bahnen seit Anfang dieser Woche von Polizisten verstärkt werden, bei der Begegnung mit Maskenmuffeln oft beide Augen zugedrückt. Bußgeld zahlen musste nur, wer vorsätzlich handelte, also sich entweder trotz Aufforderung weigerte, eine Maske über Mund und Nase zu ziehen, oder zum wiederholten Male ohne eine Bedeckung erwischt wurde. Entsprechend zwiespältig fällt die Bilanz der Kontrollen seit 1. September aus: Zwar hat das Ordnungsamt mehr als 3000 Verstöße registriert, in nur 25 Fällen wurde aber auch Bußgeld erhoben: 17 Mal wegen Verstößen im Nahverkehr, acht Mal in Geschäften.

Sittel stellt Dresdnern gutes Zeugnis aus

Ordnungsbürgermeister Detlef Sittel ( CDU) hat seine eigene Interpretation dieser Statistik gefunden. Er stellt den Dresdnern einerseits ein gutes Zeugnis aus. Der „ganz überwiegende Teil“ von ihnen trage die Mund-Nase-Bedeckung „richtig und diszipliniert“, findet er. Gleichwohl fügt er an: „Ich erhoffe mir von den stärkeren Kontrollen, dass diese auch all jene an die Pflicht zum Tragen einer Maske erinnern, die dies bisher nicht so genau genommen haben.“

Maskenpflicht wird in Dresden stark ausgeweitet

Hintergrund ist, dass Dresden seit Freitag wegen rasch angestiegener Coronafallzahlen zu den Risikogebieten gezählt wird. Die Stadt muss nun alles für die Eindämmung des Virus tun. Die Maskenkontrollen werden dabei nicht wirklich verstärkt – das geht mangels Personal auch gar nicht. Der Vollzugsdienst ist wie bisher auch täglich in zwei Schichten im Einsatz. Nur die Konsequenzen bei Verstößen wiegen schwerer. In den meisten Fällen wird künftig wohl Bußgeld fällig, wobei sich auch die Kontrollräume gehörig ausdehnen. So sind künftig Einkaufszentren, Haltestellen und große Teile des Stadtzentrums sowie die Äußere Neustadt maskenpflichtig.

Bisher 93 500 Euro aus Corona-Bußgeldern eingenommen

Die Stadt kündigt neben den regulären Streifen auch anlassbezogene Kontrollen an, bei denen der Vollzugsdienst Hinweisen und Beschwerden sowie eigenen Beobachtungen nachgeht. Seit Beginn der Coronapandemie hat die Bußgeldstelle Bescheide über 93 500 Euro wegen Verstößen gegen die Corona-Schutz-Verordnung verhängt. Das wenigste geht bisher auf Maskenverstöße zurück – wer in der Straßenbahn ohne Mund-Nase-Bedeckung erwischt wird, zahlt wie ein Schwarzfahrer 60 Euro.

Von Uwe Hofmann