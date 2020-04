Kretschmer stellt in Dresden Lockerung der Corona-Regeln vor

Dresden

Weitere Lockerungen in der Coronakrise in Sachsen: Nach wochenlangen Schließungen können ab kommenden Montag unter anderem öffentliche Spielplätze in Städten und Gemeinden wieder freigegeben werden. Das erklärte der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) nach Beratungen der Regierungskoalition aus CDU, Grünen und SPD am Donnerstagabend vor Journalisten. Details blieben teilweise noch unklar, weil die neuen Bestimmungen im Wortlaut noch nicht vorliegen.

Die Lockerungen dürften nicht zuletzt in Dresden für Erleichterung sorgen. Die Landeshauptstadt hatte sich entsprechende Schritte bei den strengen Coronaregeln beispielsweise für Spielplätze und für bestimmte Sportarten gewünscht. „Das halte ich mit Auflagen für möglich“, hatte Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) am Montag gegenüber DNN erklärt.

Kita-Öffnung braucht noch Zeit

Laut Kretschmer muss darauf geachtet werden, dass sich „nicht zu viele Kinder gleichzeitig“ auf den Spielplätzen tummeln. Die Kommunen müssen Hygienekonzepte aufstellen. Für die generelle Öffnung von Kindertageseinrichtungen werden es noch einige Zeit dauern. Dazu müsse jetzt erst betrachtet werden, wie sich die bisherigen Lockerungen auf die Infektionszahlen auswirken. Als zeitliche Perspektive nannte er die Zeit nach dem 25. Mai. Bis 20. Mai müssen Eltern, deren Kinder nicht betreut werden im Notbetrieb, keine Elternbeiträge zahlen.

Mehr Personen bei Versammlungen zulässig

Weitere Lockerungen soll es bei der Versammlungsfreiheit geben. Das kündigte Vize-Ministerpräsident Wolfram Günther (Grüne) an. Künftige sollen grundsätzlich Versammlungen im Freien von bis zu 50 Personen für die Dauer von einer Stunde möglich sein. Bislang waren lediglich 15 Personen zulässig.

Sport im Freien und Dauercamping zulässig

Auf Sportanlagen soll das Trainieren im Freien wieder möglich sein, kündigte Sozialministerin Petra Köpping ( SPD) an. Das gilt für kontaktfreie Sportarten. Es soll keine großen Gruppen geben, das Duschen ist in den Vereinsanlagen nicht möglich. Die Details soll die neue Rechtsverordnung regeln. Laut Kretschmer können Dauercamper mit eigenen Sanitäranlagen ihre Plätze wieder nutzen.

Weitere Erleichterung für Einzelhandel

Im Einzelhandel soll es weitere Erleichterungen geben. So können größere Märkte auf 800 Quadratmeter durch Absperrungen verkleinert werden, damit sie öffnen können. Öffnen können auch Einkaufszentren. Möbelhäuser müssen nicht durch Absperrungen verkleinert werden.

Lockerung für Gottesdienste

Bei Gottesdiensten soll es künftig keine zahlenmäßige Begrenzung der Teilnehmer mehr geben. Bislang waren nur 15 Personen zulässig. Es gelten aber die strengen Hygienevorschriften wie die Abstandsregeln beispielsweise, sagte Köpping. In Innenräumen sollen künftig Veranstaltungen mit bis zu 30 Personen möglich sein. Das zielt unter anderem auf Bildungsangebot.

Die neuen Bestimmungen sollen am Montag, 4. Mai, in Kraft treten und bis 20. Mai gelten, sagte der Ministerpräsident. Am 6. Mai soll darüber gesprochen werden, dass beispielsweise Konzerte im kleineren Rahmen – analog zu Kirchenräumen – wieder möglich sein sollen, sagte Regierungschef Kretschmer.

Deutschlandweite Unterschiede

Die Regelungen sind im Detail bundesweit unterschiedlich. Bund und Länder hatte sich am Donnerstag darauf verständigt, dass Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten, Zoos und botanische Gärten wieder öffnen können. Diese Absicht hatte Sachsen bereits vor einigen Tagen verkündet. In Bibliotheken soll die Medienausleihe wieder möglich sein. Auch Gottesdienste hatte Sachsen mit begrenztem Personenkreis bereits wieder erlaubt.

Förderprogramm für Umbauten

Bund und Länder sprachen sich für Auflagen bei der Öffnung von Einrichtungen aus: Hygienebedingungen und Abstandsregeln sollen eingehalten werden. Dafür nötige Umbauten in Kultureinrichtungen sollten mit einem Förderprogramm von zunächst zehn Millionen Euro unterstützt werden.

Wie es mit Schulen, Kitas und Vereinssport weitergeht, sollte nach dem Willen des Bundes erst bei einer weiteren Gesprächsrunde am 6. Mai entschieden werden. Bis dahin soll ein Konzept zur schrittweisen Öffnung erarbeitet werden. Sachsen prescht da vor. Kretschmer sagte, die niedrigen Infektionszahlen derzeit ließen zu, dass der Freistaat seinem eigenen Fahrplan folge.

Sachsen folgt eigenem Fahrplan

Sachsen hatte die Arbeit an einem Konzept für die Kita-Öffnung bereits angekündigt. Offen ist jedoch inzwischen, welchen Einfluss neueste wissenschaftliche Aussagen zur Ansteckungsgefahr von Kindern dabei haben. Wenn sich bestätigt, dass Kinder ähnlich ansteckend sind wie Erwachsene, könnte das den bisherigen Überlegungen des Freistaats die Grundlage entziehen, weil Sachsen aktuell von einem geringeren Risiko ausgeht. Hier hofft Kretschmer auf mehr Klarheit in der nächsten Zeit.

Für die Schulen steht der Freistaat bereits vor dem zweiten Öffnungsschritt. Nach den Abschlussklassen, die seit dem 20. April wieder an den Schulen sind, kommen ab 6. Mai die Abschlussklassen des kommenden Schuljahres aller Schularten und die vierten Klassen der Grundschulen wieder zum Unterricht.

Dritte Stufe für Schulen in Vorbereitung

Eine dritte Stufe mit dem Wechsel von Präsenzzeiten an den Schulen und Lernen zu Hause stellte Sachsen ab dem 25. Mai für alle übrigen Klassenstufen in Aussicht.

Ebenfalls bereits vor den Gesprächen am Donnerstag schon angekündigt hatte der Freistaat Sachsen die Öffnung von Friseuren, Kosmetiksalons, Fußpflegeeinrichtungen und Nagelstudios und ähnlichen Dienstleistern ab Montag. Auch dafür gelten strenge Hygienevorschriften. Gesichtsnahe Dienstleistungen wie Wimpernfärben, Rasieren oder Bartpflege sind vorerst nicht gestattet. Bereits angekündigt hatte Sachsen auch die Öffnung von Möbelhäusern ab kommenden Montag.

Kontaktbeschränkungen bleiben

Grundsätzlich legt der Freistaat stets Wert auf die Feststellung, dass die Krise noch nicht überwunden sei. Lockerungen seien nur bei weiterhin niedrigen Infektionszahlen vertretbar und mit Geduld, Disziplin und Solidarität könne jeder Einwohner einen Beitrag dazu leisten.

Die in Deutschland wegen der Corona-Pandemie geltenden Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Leben bleiben vorerst weitgehend bestehen. Dazu gehört, dass Bürger in der Öffentlichkeit einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten. Sie sollen sich dort grundsätzlich nur alleine, mit höchstens einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes aufhalten.

Großveranstaltungen bleiben bis mindestens 31. August verboten. Über die Fußball-Bundesliga beispielsweise wird frühestens am 6. Mai bei den nächsten Gesprächen zwischen Bund und Ländern entschieden, kündigte Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) an. Für die grundsätzlich geschlossenen Hotels und Gaststätten hat Sachsens Ministerpräsident Lockerungen „nach Himmelfahrt, aber möglichst vor Pfingsten“ in Aussicht gestellt.

Von Ingolf Pleil