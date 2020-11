Leipzig/Dresden

Die Corona-Pandemie trifft die Kultur- und Kreativwirtschaft wie kaum eine andere Branche. Josephine Hage vom Projekt Kreatives Sachsen über die aktuelle Lage und neue Hilfen.

Wie sehen Sie die Situation der Kultur- und Kreativschaffenden in Sachsen?

Die Situation von Selbstständigen und Unternehmen in der Kultur- und Kreativwirtschaft ist im Moment extrem facettenreich: von wiederholt kompletten Einnahmeverlusten, mangelnder wirtschaftlicher Perspektive für die nächsten Monate, über Agenturen, die sich vor Arbeit nicht retten können, berufliche Neuorientierung bis zu neuen Gründungen.

Für Kreative ist die Arbeit auch Lebenssinn

Ist die Stimmung anders als im März?

Ja. Es fühlt sich anders an als in den ersten Wochen der Pandemie, weil im Moment noch weniger greifbar ist, wann es mit Veranstaltungen weitergehen kann. Die größten Sorgen machen sich im Moment vor allem diejenigen, die in irgendeiner Weise wirtschaftlich damit zu tun haben.

Wie ist die Nachfrage-Kurve bei Ihnen?

Wir hatten im Frühjahr sehr viele Anfragen und haben Orientierung gegeben zu den Hilfsprogrammen. Im Moment wird an uns zunehmend die psychische Belastung herangetragen, die mit der Einschränkung der Arbeitsmöglichkeiten einhergeht. Für Kreative ist die Arbeit eben auch Lebenssinn.

Es gibt in Sachsen etwa 10.000 Unternehmen aus der Kultur- und Kreativwirtschaft. Welche Bereiche stehen besonders unter Druck?

Verluste gibt es bei allen Selbstständigen und Unternehmen, die im weitesten Sinn im Bereich Veranstaltungen arbeiten, seien es Konzerte, Tanz- und Theateraufführungen, Tagungen und die Umsätze über Märkte und Messen machen. Wir haben im Frühjahr prognostiziert, dass auch Marketing-, Design- und Innovationsprojekte aus dem Mittelstand und der Industrie auf Eis gelegt werden. Das tritt nun ein, wenngleich aktuell nicht in dem Umfang, wie während der Wirtschafts- und Finanzkrise.

Josephine Hage von Kreatives Sachsen Quelle: Tom Ritschel

Wie bedeutend ist eigentlich die Kreativbranche in Sachsen?

Bedeutung lässt sich ja an vielen Indikatoren festmachen: die wirtschaftliche Dimension haben Sie gerade schon erwähnt: 10.000 Unternehmen mit 40.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten erwirtschaften einen Umsatz von 3,35 Milliarden Euro. Die Zahl der Beschäftigten ist damit auf Augenhöhe mit dem Maschinenbau.

Es gibt inzwischen eine Vielzahl an Förderprogrammen, Überbrückungen, Krediten. Wo liegen die größten Lücken?

Die größte Lücke ist nach wie vor eine wirtschaftliche Hilfe für Solo-Selbstständige, die keine oder kaum Betriebsausgaben haben. Eine weitere bahnt sich an bei den Unternehmen, die zwar dieses Jahr noch keine Verluste haben, bei denen sich der Ausfall von Konzerten aber nächstes Jahr massiv auswirken wird. Das lässt sich auf eine einfache Formel bringen: Weniger Live-Konzerte führen zu geringeren Einnahmen aus der Verwertung von Musik. Und das sowohl für Musikerinnen und Musiker sowie Bands selbst als auch für die Musikverlage. Daran scheint noch niemand wirklich zu denken. Die Musikverlage und Labels haben eine ganz wichtige Funktion für den Aufbau von Künstlern. Hier ist in den letzten Jahren eine tolle, professionelle Szene gewachsen, die längst überregional strahlt. Diese Strukturen dürfen uns nicht verloren gehen.

Gibt es in all dem Schatten auch Licht?

Ja. Solidarität und neue Kooperationen in der Kreativszene. Das trägt hoffentlich auch noch über die nächsten Monaten. Ich denke auch, dass das Bewusstsein für Regionalität gestiegen ist und gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit vielleicht doch der Blick für die Produkte lokaler Anbieter geschärft ist. Die Verwaltung agiert zunehmend offener und kommunikativer. Ein besonderes Highlight war die Bekanntgabe, dass Chemnitz Kulturhauptstadt 2025 wird. Hierin liegt eine großartige Chance für unsere Region.

Wir haben nun seit 2. November einen Teil-Lockdown, der für die Kultur ja ein Voll-Lockdown ist. Es soll nun für diesen Monat eine Erstattung von bis zu 75 Prozent der Einnahmen des Vorjahres-Novembers oder wahlweise eines Monats-Mittels geben. Das klingt erstmal gut, oder gibt es wieder Probleme im Kleingedruckten?

Die Novemberhilfe wird für viele eine wichtige finanzielle Brücke sein. Wenn es jedoch bei der jetzigen Formulierung bleibt, wird sie für viele Solo-Selbstständige und Unternehmen nicht greifen, die ihre Umsätze nicht direkt mit den geschlossenen Einrichtungen machen. Ein Beispiel: eine Fotografin die auf Messen und Events spezialisiert ist, verliert im November 100 Prozent ihrer Einnahmen. Sie wird jedoch in aller Regel nicht von einer Messe oder einem Kongresszentrum beauftragt, sondern durch Agenturen und Unternehmen. Sie wäre also nicht antragsberechtigt. Diese Unterauftragsbeziehungen sind in der Kultur- und Kreativwirtschaft ganz typisch, es gibt ein komplexes Geflecht hochspezialisierter Dienstleister, von denen viele nicht in direkten Auftragsbeziehungen zu den geschlossenen Einrichtungen stehen. Sie sind aber wirtschaftlich genauso direkt betroffen.

Wie lange sollten diese Hilfen gezahlt werden?

Vor dem Hintergrund des aktuellen Infektionsgeschehens ist es gerade höchst unsicher, ob Veranstaltungen im Dezember wieder stattfinden können. Falls dies nicht möglich sein wird, wäre eine Verlängerung wünschenswert. Viele Kultur- und Kreativschaffende – zum Beispiel Kabarettisten oder Musiker erwirtschaften in der Vorweihnachtszeit Umsätze, die sie normalerweise über die ersten, eher veranstaltungsarmen Monate des neuen Jahres tragen.

Die Anträge sollen von Steuerberatern oder Wirtschaftsprüfern gestellt werden, hört man. Eine gute Idee?

Durch diese Hürde sollen in erster Linie Betrugsfälle ausgeschlossen werden. Es wird – anders als bei der Überbrückungshilfe II – für die Novemberhilfe nun voraussichtlich auch eine Möglichkeit geben, dass Solo-Selbstständige bis zu einer gewissen Umsatzgrenze auch direkt beantragen können.

Glauben Sie, dass bald der Unternehmerlohn oder etwas Ähnliches auf den Weg gebracht wird?

Die Äußerungen der letzten Wochen aus der Bundespolitik lassen dies zumindest vermuten. Im Gespräch ist, den Unternehmerlohn als Bestandteil der Überbrückungshilfe III ab 1.Januar 2021 mit zu verorten. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie auf Kultur- und Kreativschaffende werden noch viele Wochen und Monate spürbar sein.

Die Pandemie sorgt für Verluste bei Steuereinnahmen und Mehrausgaben, was sich vermutlich sehr bald auch in kommunalen und Landes-Haushalten niederschlagen dürfte. Was sehen Sie da auf die Kulturbranche zukommen?

Der Leipziger Stadtrat hat trotz der angespannten Finanzlage mit dem Beschluss zur Aufstockung der Mittelstandsförderung bereits ein wichtiges Zeichen gesetzt. Der Doppelhaushalt für den Freistaat Sachsen wird derzeit noch verhandelt. Ich hoffe natürlich, dass sich hierin auch ein Bekenntnis zum Kultur- und Kreativwirtschaftsstandort Sachsen widerspiegeln wird.

Von Jürgen Kleindienst