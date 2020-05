Dresden

In einer Drogerie an der Kesselsdorfer Straße in Dresden hat ein Kunde einer Angestellten ins Gesicht gehaucht. Die 33-Jährige hatte den unbekannten Mann am Mittwochvormittag im Laden aufgefordert, die vorgeschriebene Schutzmaske aufzusetzen.

Anzeige

Das tägliche DNN Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Dresden täglich gegen 7 Uhr im E-Mail-Postfach

Daraufhin zog ihr der Mann die eigenen Maske herunter und pustete sie an. Danach verließ er das Geschäft. Die Polizei ermittelt nun wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz in Verbindung mit Körperverletzung.

Weitere DNN+ Artikel

Von fkä