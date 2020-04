Köpping nennt Masken-Verteilaktion in Dresden „nicht ganz glücklich“

Dresden

Die sächsische Landeshauptstadt ist mit einer Verteilaktion kostenloser Mundschutz-Masken am Montag in Bedrängnis geraten. „Ich habe mich gefreut, dass Dresden mit kostenlosen Masken reagiert hat“, sagte Sozialministerin Petra Köpping ( SPD) am Montag in Dresden. Die Art und Weise mit Anstellen am Rathaus sei aber „nicht ganz glücklich“ gewesen.

Ausreichend Bettenkapazitäten in Sachsen

In Sachsen gab es am Montagmittag 4323 positiv auf das Coronavirus getestete Menschen. Das waren 46 mehr als Vortag. Köpping schloss jedoch nicht aus, dass es noch Nachmeldungen im Zuge des Wochenendes geben könnte.

Die Zahl der Toten sei um vier auf 111 gestiegen. Unter den Todesopfern sei auch einer der 14 Ausländer aus Frankreich und Italien, die in Sachsen behandelt werden. Bei zehn dieser Patienten sei der Zustand stabil. Zwei Personen seien inzwischen verstorben.

Junger ausländischer Patient verstorben

Ein Fall war bereits bekannt, bei dem weiteren Fall handele es sich um einen 31 Jahre alten Patienten. Köpping verwies ausdrücklich darauf, weil sie häufig von jungen Menschen höre, „das geht mich doch alles nichts an“. Bei den Betten in Kliniken allgemein und speziell den Intensivstationen gibt es nach Köppings Zahlen ausreichend Kapazitäten.

Seit Montag gelten umfangreiche Lockerungen bei den Maßnahmen gegen die weitere Ausbreitung des Coronavirus. So können viele Einzelhandelsgeschäfte (bis 800 Quadratmeter) wieder öffnen. Sämtliche Ausgangsbeschränkungen sind weggefallen. Es gelten jedoch weiterhin Kontaktbeschränkungen. Im Nahverkehr und beim Einkauf muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Verstößt jemand gegen diese Bestimmung droht ihm bislang nach dem aktuellen Bußgeldkatalog keine Strafe.

Bewusstsein statt Bußgelder

„Das soll auch so sein“, sagte Köpping. Der Freistaat habe auf das Bewusstsein der Menschen gesetzt, dass sie mit einer Maske andere Menschen schützen können. Regierungssprecher Ralph Schreiber ergänzte, die Maskenpflicht sei nicht für den öffentlichen Raum allgemein, sondern für private Räume geregelt worden. Daher seien für die Durchsetzung der Maskenpflicht auch diese Einrichtungen zuständig.

Sachsens Ministerpräsident im Verlauf des Wochenendes bei verschiedenen Gelegenheiten in den Medien weitere Lockerungen in Aussicht gestellt, die ab dem 4. Mai in Kraft treten könnten, wenn sich das Infektionsgeschehen nicht wieder verschärft. So könnten Zoos, Museen, Bibliotheken, Galerien sowie Friseure und Kosmetiker wieder öffnen. Für die Gastronomie werde diskutiert, hatte Kretschmer gesagt, ob eine Lockerung später möglich sei beispielsweise in Kombination mit Selbstbedienung. Einen Termin nannte er dafür nicht.

Keine konkreten Angaben zu weiteren Lockerungen

Köpping wollte sich zu diesen Punkten ebenfalls nicht konkreter werden. „Ich lege mich da jetzt nicht fest“, sagte sie. Alles hänge von der Entwicklung der Infektionszahlen ab. Sie könne den Sachsen nur ein „großes Lob“ aussprechen, wie sie gleich am ersten Tag nach ihrer persönlichen Beobachtung die Maskenpflicht zu großen Teilen umgesetzt haben.

Die Regelungen über die aktuellen Lockerungen gelten bis 3. Mai. Am 30. April sollen neue Vorschriften erlassen werden. Dafür wollen sich die Bundesländer und Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) erneut abstimmen.

Von Ingolf Pleil