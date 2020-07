Dresden

Tunesien ist ein Land voller Gegensätze – in fast jeder Hinsicht. Wer sich nicht nur in einem der Luxushotels allein für den Touristengrill-Liegeplatz unter der heißen nordafrikanischen Sonne interessiert, kommt meist nicht umhin, das Land mehrmals zu besuchen. Dort stehen die Ruinen von Karthago, wohnen in Berberdörfern immer noch Menschen in Lehmhöhlen – wenn auch einige sicher beruflich, um Touristen zu empfangen. Dort gibt es das Meer, Felsenstädte, die an Petra in Jordanien erinnern. Auf den Touren durchs Land sieht man grüne Olivenhaine, die in die Steinwüste übergehen oder an die Leere eines ausgetrockneten Salzsees grenzen, und erreicht schließlich die schier endlose Weite der Sahara.

Zutaten für vier Personen Für den Salat eine Gurke eine große rote Zwiebel frische Minze frischer Dill (optional) eine Packung Fetakäse Pfeffer aus der Mühle (schwarz, wer es etwas pikanter mag, auch weiß, bunt oder gemischt) Öl nach Geschmack (zum Beispiel Olivenöl oder Sonnenblumenöl) frisch gepresster Zitronensaft (oder Limette) Für das Lamm-Couscous 350 Gramm Couscous (Sorte je nach Belieben) ca. 350 Gramm Lammlachs (wer Lammfleisch nicht mag, kann auch Rindfleisch oder Geflügelfleisch verwenden) drei Knoblauchzehen eine Dose Kichererbsen (wer viel Zeit hat und die Kichererbsen etwas bissfester mag, kann auch getrocknete Kichererbsen einweichen und vorkochen) zwei große Möhren eine mittelgroße Zucchini etwas Kürbisfleisch(alternativ ein mittelgroßer Kohlrabi oder getrocknete Aprikosen) drei mittelgroße Kartoffeln zwei Esslöffel Tomatenmark ein bis zwei Teelöffel Harissa, Vorsicht: scharf! ein Teelöffel Salz je einen halben Teelöffel Pfeffer, Paprikapulver, Korianderpulver, optional Kreuzkümmel (für die richtige Menge der Gewürze aber besser abschmecken)

Gegensätzlich wie die Landschaft sind auch die Speisen: Vom opulenten Gala-Diner im Hotel wie nach dem Golden Goal von Oliver Bierhoff im EM-Finale 1996, das ich – ein unvergessliches Erlebnis – dort auf Großbildleinwand mit arabischem Originalkommentar miterleben durfte, bis zum Couscous bei den Berbern in der Wüste.

Anzeige

So funktioniert die Zubereitung Für den Salat die Gurke in kleine Würfel schneiden und in eine Schüssel geben. Gurken mit großen Kernen vorher mit einem Löffel ausschaben. Den Fetakäse mit der Hand darüber zerbröckeln. Wer den Geschmack von Schafskäse nicht so gern hat, kann weniger nehmen oder Feta-Alternativen aus Kuhmilch verwenden. Die rote Zwiebel in feine Ringe schneiden, alles mischen. Pfeffer aus der Mühle darüber streuen. Je nach Geschmack kann man schwarze, weiße oder auch bunte Pfefferkörner zermahlen. Ich bevorzuge eine Mischung aus schwarzem und weißem Pfeffer. Etwas Öl (wenig) dazugeben. Besser ist dünnflüssiges Öl, zum Beispiel Sonnenblumenöl. Wenn man bei Olivenöl nicht aufpasst, kann der Fetakäse schnell klebrig werden. Zum Schluss mit etwas frisch gepresstem Zitronensaft und gehackter Minze abschmecken. Wer möchte, kann auch gehackten Dill dazugeben. Den Salat im Kühlschrank etwas ziehen lassen. Das Fleisch in Würfel schneiden. Die sollten je nach Fleischsorte nicht zu groß sein, damit sie rechtzeitig mit dem Gemüse gar werden. Zucchini, Möhren, geschälte Kartoffeln und eventuell weiteres Gemüse in nicht zu kleine Stücke schneiden, damit sie nicht zu schnell gar werden. Tipp fürs Kürbisfleisch: Von einem kleinen Hokkaido-Kürbis ein Stück abschneiden, den Rest für eine Kürbis­crèmesuppe verwenden oder in Stücke schneiden und einfrieren. Fleisch mit der Hälfte der Zwiebel im Öl scharf anbraten, Tomatenmark und Harissa einrühren, ebenfalls anbraten. Nicht anbrennen lassen. Etwas Wasser angießen, bis die Soße dickflüssig ist. Gewürze dazugeben, Knoblauch pressen und dazugeben. Die Gewürzmengen ruhig nach persönlichem Geschmack anpassen. Das Gemüse dazugeben und mit Wasser auffüllen, bis es bedeckt ist. So lange kochen lassen, bis Fleisch und Gemüse gar sind. Gemüse und Fleisch aus der Soße nehmen und die Soße einreduzieren lassen, bis sie nicht mehr dünnflüssig, aber noch nicht breiig ist. Couscous inzwischen nach Packungsanleitung aufquellen lassen und in eine große Schüssel geben. Soße über den Couscous gießen und umrühren. Die Kichererbsen zum Gemüse und Fleisch hinzufügen, das Ganze noch einmal kräftig aufwärmen und auf den Couscous geben, in der Schüssel servieren.

Kaum Gegensätze gibt es in einem Punkt: Alles ausgesprochen lecker. Auch das Arme-Leute-Essen, das den Berbern der Legende nach von den Engeln geschenkt wurde, als diese Tränen vergossen, weil die Menschen auf der Erde verhungerten. Die Tränen wurden zu kleinen Getreidekörnern – dem Couscous.

Weitere DNN+ Artikel

Das tunesische Nationalgericht, ursprünglich klein geschnittenes gewürztes Hammelfleisch mit Gemüse, Brühe und Weizengrieß, hat längst in unzähligen Variationen auch Europa erobert. Einige davon probiere ich immer wieder mal aus, wandele sie oft auch ein bisschen ab.

Gewürze wie Koriander, Kreuzkümmel und Harissa sorgen nicht nur für exotische Geschmackseindrücke, sondern wecken auch Erinnerungen und animieren, Hunderte von Fotos aus Nordafrika immer mal wieder hervorzuholen. Dieselbe Wirkung hat auch der tunesische Gurkensalat der gut zum Couscous passt uns seine Frische nicht nur durch die Minze erhält, sondern auch dadurch, dass er nicht mit Essig zubereitet wird, sondern mit Zitronen- oder auch Limettensaft.

Von Holger Grigutsch