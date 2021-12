Klare Kante gegen Impfgegner – kommt die Trendwende in Sachsen?

Dresden

Jetzt ist Schluss mit lustig für Impfskeptiker und Schwurbler. Dresden hat die Inzidenzgrenze von 1000 überschritten und verhängt seit Mitte der Woche eine Ausgangssperre für Ungeimpfte. Restaurantbesuche und Einkaufsbummel waren für diese Gruppe eh schon gestrichen. Und Bundeskanzler in spe Olaf Scholz plädiert für eine Impfpflicht und zeigt endlich klare Kante.

Es deutet sich eine Trendwende an

Das ist gut, aber leider auch mehr als überfällig. Man konnte schon Anfang Oktober, also vor acht Wochen, sehen, wohin die Reise geht, wenn niemand gegensteuert. Aber statt entschlossen zu handeln, hat die Politik auf Landes- und Bundesebene gezaudert, ja schlimmer noch: Sie hat große Menschenansammlungen bis vor kurzem noch in Fußballstadien geduldet, die Weihnachtsmärkte erst auf den letzten Drücker abgesagt und war nicht auf den Andrang vorbereitet, als die Booster-Impfungen freigegeben wurden.

Nun deutet sich eine Trendwende an – auch wenn man den Tag nicht vor dem Abend loben soll. Der Freistaat registriert eine gesteigerte Nachfrage nach Erstimpfungen – vermutlich ein Scholz-Effekt. Und die Stadt hat das Chaos im Zusammenhang mit den mobilen Impfteams beendet und das Impfzentrum an der Messe wieder ans Netz gebracht. Während man bei Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) stundenlang in der Kälte ausharren musste, um dann vielleicht ohne Spritze nach Hause geschickt zu werden, sitzen die Impfwilligen jetzt wenigstens im Warmen und kommen dran. Die Drittimpfungen sollten in absehbarer Zeit ihre Wirkung entfalten.

Bleibt nur die Frage: warum bekommt das Ministerium so etwas nicht hin? Dass Köpping das Boostern verschlafen hat, dürfte der Hauptgrund für die vielen Impfdurchbrüche sein, in deren Folge sich viele Ungeimpfte infizierten, die Intensivstationen überlastet sind, die Zahl der Toten steigt und Tumorpatienten oder Herzkranke nicht operiert werden können. Und selbst wer nur weiter auf eine neue Hüfte wartet und länger Schmerzen ertragen muss, dürfte sich für dieses Versagen bedanken. Es wäre an der Zeit, dass Köpping sich entschuldigt und die Verantwortung übernimmt, also abtritt. Damit rechnen sollte man freilich nicht.

Von Dirk Birgel