Dresden

Die Kindertagesstätte „ Mäuseburg“ auf der Weesensteiner Straße in Dresden-Tolkewitz bleibt bis Montag, den 23. März geschlossen, nachdem ein Kind positiv auf den Coronavirus getestet worden ist. Wie die Stadt Dresden mitteilt, liegt das Testergebnis seit Freitag vor.

Das Kind hat sich laut Information des Gesundheitsamts bei einem Elternteil angesteckt, das bis vergangenen Sonntag im Urlaub war. Die erkrankte Person blieb danach zu Hause. Das Kind besuchte die Kita ausschließlich am Montag, den 9. März.

Schließung ein Novum in Dresden

Die gesamte Familie befindet sich nun für zwei Wochen in Quarantäne, ebenso die 159 anderen Kitakinder und die 29 Angestellten der Einrichtung. Für sie gilt die zweiwöchige „häusliche Sperrfrist“, wie es die Stadt betitelt, rückwirkend ab dem 9. März. Die Eltern der Kinder müssen für die zwei Wochen keine Kita-Beiträge zahlen. So soll die Belastung der Familien gemindert werden.

„Die Schließung der Kindertagesstätten ist ein Novum für unsere Stadt. Wir stellen damit den größtmöglichen Schutz der betreuten Kinder aber auch ihrer Betreuungspersonen sicher. Die aktuelle Dynamik der Ausbreitung des Virus lässt leider kein anderes verantwortungsvolles Handeln zu “, erklärt Dresdens Sozialbürgermeisterin Kristin Kaufmann.

Am Freitag hatte das sächsische Kultusministerium bereits beschlossen, dass am Montag eine schulfreie Zeit in Sachsen einsetzt. Damit wird praktisch die Schulpflicht aufgehoben. Eltern können selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder noch in die Schule gehen lassen wollen. Wie es mit den Kindertageseinrichtungen weitergeht, entscheidet sich erst am heutigen Sonnabend.

Von fkä