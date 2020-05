„Jetzt geht es ums Durchhalten“ – Dresdens Grundschulen und ihr Neustart in Coronazeiten

Dresden

Die letzten Tage bedeuteten für Sachsens Grundschulleiter vor allem eines: Stress. Eine gute Woche hatten sie Zeit, um sich auf die Wiedereröffnung ihrer Schulen am 18. Mai vorzubereiten – samt Ausarbeitung eines Hygienekonzepts. Dessen Grundidee: feste Gruppen anstatt Mindestabstand.

In der Praxis bedeutet das, die Schüler sitzen ohne Abstand in ihrem Klassenverband. Gleichzeitig gilt eine strikte Trennung von anderen Klassen. So sollen Infektionsketten nachvollziehbar bleiben. Das gleiche Modell gilt für Sachsens Kitas, die ebenfalls am Montag ihre Pforten wieder für all ihre Schützlinge öffneten.

Bis 5. Juni freiwilliger Schulbesuch

Einer Familie aus Leipzig genügte das neue Hygienekonzept nicht. Sie klagte kurzerhand beim Verwaltungsgericht gegen die Wiedereröffnung der Schulen ohne Mindestabstandsregeln und bekam Recht. Die Folge: Eltern in Sachsen können bis zum 5. Juni selber entscheiden, ob sie ihr Kind in der Grundschule oder weiterhin von Zuhause aus unterrichten. Dies entschied das sächsische Kulturministerium am Sonnabend. Aus der Schulbesuchspflicht wurde eine Schulpflicht.



Mathias Gläsel ist das Heckmeck der letzten Tage nicht anzumerken. „Ich bin positiv überrascht. Alles hat wunderbar geklappt“, sagt der Leiter der 30. Grundschule am Hechtpark am Tag des Neustarts. „Aber es ist wie beim Tauchen. Es geht jetzt ums Durchhalten. Schließlich sind am ersten Tag noch alle konzentriert.“

Kein Platz für Abstandsregelungen

Eine Mindestabstandsregelung sei gar nicht möglich gewesen, sagt der Schulleiter weiter. Dafür fehle schlichtweg der Platz in der Schule. Von der neuen Regelung, wonach Kinder bis zum 5. Juni im Homeschooling bleiben können, war an der 30. Grundschule am Montag wenig zu spüren. Lediglich 14 von 441 Schülern sind zu Hause geblieben, wie Gläsel berichtet. Darunter seien unter anderem Kinder mit Heuschnupfen, bei denen die Eltern mit einem Arzt reden wollen, bevor sie sich entscheiden, ob ihr Sprößling zurück in die Schule geht. „Die Eltern gehen insgesamt sehr entspannt mit der Situation um“, berichtet Gläsel. „Negative Äußerungen gab es keine.“

Die Coronaregeln an Sachsens Grundschulen Bestätigung der Symptomfreiheit zu Beginn des Schultages Regelmäßiges Händewaschen Strikte Trennung zwischen verschiedenen Schülergruppen Beachten der Husten- und Niesetikette Räumliche Isolation und Abholung beim Auftreten von Symptomen Regelmäßig Reinigung und Belüftung der Räume Mitführen einer eigenen Mund-Nasen-Bedeckung

Sogar mit den Masken lief es am Montag an der 30. Grundschule gut. „Alle hatten ihre eigene Maske dabei“, berichtet der Schulleiter beinahe stolz. Den Mund- und Nasenschutz müssten die Schüler bei der Ankunft und auf den Gängen tragen – also dann, wenn sie mit Kindern anderer Gruppen in Kontakt kommen könnten.

Fehlende Vorbereitungszeit für den Neustart

Auch an der 19. Grundschule am Jägerpark ging am Montag der neue Alltag wieder los. Dort startete man jedoch nicht mit der vollen Zahl der Schüler, sondern im Staffelprinzip, wie Schulleiterin Julia Reichenbächer sagt. Heißt: Die ersten Tage kommt von jeder der acht Klassen abwechselnd nur die Hälfte. Der Grund: der Schulbus. „Da sitzen 70 Schüler eng beieinander“, sagt Reichenbächer. Um das zu verhindern, suche sie nun mit dem Busunternehmen nach einer anderen Lösung. „Wir hätten auf jeden Fall mehr Vorbereitungszeit gebraucht“, sagt sie weiter. „Es gab einfach zu viele Dinge zu organisieren: Essen umbestellen, Schulbusse organisieren, Räume umplanen, Schulhof teilen.“ Hinzu komme das ständige Nachjustieren nach neuen Bekanntmachungen von der Politik.

Ärger bei Sachsens Elternvertretern

Ähnlich sehen das Sachsens Elternvertreter: Sie begrüßten die vorübergehende Aussetzung der Schulbesuchspflicht. Landeselternrat und Kreiselternräte hätten das bereits mehrfach angesprochen, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung am Montag. Die derzeitige Lage sei nicht mehr tragbar. Die Elternvertreter werfen dem Kulturministerium mangelnde Kommunikation, nicht stimmige Maßnahmen und Vorgaben sowie fehlende längerfristige Konzepte vor.

