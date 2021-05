Dresden

Eine Woche nach den ersten Lockerungen dürfen die Dresdner schon auf die nächsten hoffen. Zum einen, weil die Sieben-Tage-Inzidenz erstmals seit Monaten wieder unter die 50er-Marke gerutscht ist. Zum anderen, weil im Freistaat ab Montag eine neue Corona-Schutzverordnung gilt.

Das Robert-Koch-Institut gab am Mittwoch für Dresden einen Inzidenzwert von 41,3 an, am Donnerstag 37,4Kabinettsberatungen für die neue Corona-Schutzverordnung. Wenn der Wert bis Montag unter 50 bleibt, sind ab dem übernächsten Tag, also ab Mittwoch, weitere Lockerungen möglich. Unter anderem dürfen Gastronomen dann wieder ihre Innenräume öffnen, wie das Sächsische Sozialministerium (SMS) nach den Kabinettsberatungen für die neue Corona-Schutzverordnung erklärt. Voraussetzung ist, dass die Gäste ihre Kontaktdaten hinterlassen. Sollten Personen aus mehreren Haushalten an einem Tisch sitzen, müssen sie ein negatives Testergebnis vorweisen. Daneben wird auch im Privaten gelockert. Wenn Dresden unter der 50er-Inzidenz bleibt, dürften sich bis zu zehn Menschen treffen, egal aus wie vielen Hausständen. Kinder unter 14, Geimpfte und Genesene zählen nicht mit.

Shopping ohne Termin möglich

Ob die genannten Lockerungen kommen, ist offen. Denn durch den Pfingstmontag kann es noch zu Nachmeldungen kommen, die die Inzidenz wieder in die Höhe treiben könnten. Doch selbst wenn der Wert steigt, sind mit der neuen sächsischen Corona-Schutzverordnung ab Montag weitere Lockerungen drin. Dazu zählt, dass alle Geschäfte im Normalbetrieb öffnen dürfen, solange die Kunden ein Negativtest vorweisen können. Ein Termin ist demnach nicht mehr nötig. Supermärkte, Baumärkte und andere Angebote der Grundversorgung sind weiterhin von der Testpflicht ausgenommen, ergänzt das SMS. Die neue Regelung für den Einzelhandel gilt so lange, wie Dresdens Inzidenz stabil unter 100 bleibt.

Freibäder und Freizeitparks könnten öffnen

Unter dieser Prämisse dürfen auch Dresdens Freibäder mit einem zulässigen Hygienekonzept öffnen. Auch hier müssen die Besucher ein Negativtest vorweisen. Das Gleiche gilt für Freizeit- und Vergnügungsparks sowie Angebote der Kinder-, Jugend- und Familienerholung. Schulfahrten sind davon noch ausgeschlossen.

Lockerungen im Bereich Sport

Weitere Freiheiten gibt es beim Thema Sport. Laut SMS sollen im Außenbereich folgende Varianten möglich sein: Sport von Gruppen mit bis zu 20 Minderjährigen und kontaktfreier Sport in Gruppen mit bis zu 30 Personen unter Maßgabe der Kontakterfassung. Bei Kontaktsport gilt zudem die Testpflicht. Im Innenbereich gilt: Bis zu 30 Menschen dürfen zusammen kommen, jedoch nur zum kontaktfreien Training. Anders sieht es aus, wenn Dresdens Inzidenz unter 50 bleibt. Dann wäre laut SMS auch Kontaktsport mit bis zu 30 Mann und Negativtest und Kontakterfassung erlaubt. Die neue Corona-Schutzverordnung soll vom 31. Mai bis 13. Juni gelten.

Von Laura Catoni