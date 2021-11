Impfzentrum in Dresden öffnet am 1. Dezember

Dresden

Das Impfzentrum in der Dresdner Messe wird am 1. Dezember wieder eröffnet. Das kündigte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) vor dem Stadtrat an. Die bis dahin im Stadtgebiet arbeitenden mobilen Impfteams würden in der Messe zusammengezogen. Das werde dazu führen, dass die Menschen nicht mehr in der Kälte auf eine Impfung warten müssen.

In einem zweiten Schritt sollen laut Hilbert die personellen Ressourcen aufgestockt werden. Ziel sei es, eine Kapazität von 2000 Impfungen pro Tag anbieten zu können, so Hilbert. Das Terminvergabeportal werde zeitnah im Internet scharf geschaltet, kündigte Hilbert an.

Der Oberbürgermeister bezeichnete die Schließung der Impfzentren durch den Freistaat Sachsen als „einen der folgenschwersten Fehler“ in der Pandemie. Die Wucht der vierten Corona-Welle sei in der niedrigen Impfquote begründet.

Von Thomas Baumann-Hartwig