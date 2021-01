Was macht eigentlich ein Impfzentrum, das keinen Impfstoff hat? Falsche Frage. Das Impfzentrum Dresden hat Impfstoff, wie das Deutsche Rote Kreuz versichert. Aber eben nicht genug für alle Interessenten. Geimpft wird trotzdem.

Impfzentrum Dresden: „Ich will jetzt endlich drankommen!“

Covid 19 - Impfzentrum Dresden: „Ich will jetzt endlich drankommen!“

Covid 19 - Impfzentrum Dresden: „Ich will jetzt endlich drankommen!“