Lange Schlangen und Menschen, die trotz mehrstündiger Wartezeit keine Impfung erhalten. Wer eine Auffrischungsimpfung in Dresden erhalten will, braucht starke Nerven und Geduld. Warum ist das so? Das Sächsische Sozialministerium hat jetzt Antworten auf eine DNN-Anfrage gegeben. Hauptakteure des Impfprozesses seien die niedergelassenen Ärzte, so das Haus von Ministerin Petra Köpping (SPD). Laut Kassenärztlicher Vereinigung Sachsen (KVS) seien in den sächsischen Arztpraxen 100 000 Impfungen pro Woche möglich. Bisher würden 1700 Praxen sachsenweit impfen.

Wer ist für die Impfungen verantwortlich?

Nach Angaben der KVS vom Donnerstag impfen in Dresden inzwischen 24 Arztpraxen auch Personen, die nicht zu ihrem Patientenstamm zählen. In Sachsen sind es über 100 Praxen, die Auffrischungs-Impfungen ausdrücklich auch für „Fremd-Patienten“ anbieten, so das Ministerium. Als ergänzende staatliche Unterstützung seien 30 mobile Teams unterwegs, vier davon in Dresden.

Wie geht es mit den mobilen Impfteams weite?

Vor der Empfehlung der Sächsischen Impfkommission, die Booster-Impfungen für alle Personen ab 18 Jahre freizugeben, seien die Teams nicht ausgelastet gewesen. Seit Anfang November sei die Nachfrage insbesondere nach Booster-Impfungen deutlich gestiegen. „Wir werden die Kapazitäten der 30 Teams sehr zeitnah erhöhen“, kündigte das Sozialministerium an, Ziel sei eine Verdopplung der Kapazität auf 35 000 Impfungen pro Woche in Sachsen. Das hieße für Dresden, dass die Impfteams statt 2500 dann bis zu 5000 Personen pro Woche impfen könnten.

Warum konnten Interessenten nicht geimpft werden?

Ein Problem für den Fortgang der Booster-Impfungen sei der Impfstoff. Bisher habe das Bestellintervall bei 14 Tagen gelegen. „Das heißt, Ärzte zehren jetzt noch von dem Impfstoff, den sie vor dem starken Anstieg der Nachfrage bestellt haben. Zuvor war die Nachfrage mäßig, daher haben viele Ärzte sicherlich defensiv Impfstoff bestellt“, so das Ministerium. Ab nächste Woche würden die Bestell- und Lieferfristen auf eine Woche verkürzt, so dass sich die Situation entspannen werde, weil die Ärzte den Impfstoff dann deutlich schneller in der Praxis hätten.

Wie werden die älteren Menschen geschützt?

Für die Pflegeheime hat das Ministerium mit der KVS einen Vertrag abgeschlossen – in jedem Heim sollen die dafür zuständigen Ärzte die Auffrischungsimpfungen durchführen. „Logistisch unterstützt werden die Heime und die Hausärzte von 13 Impfkoordinatoren der KVS, die als persönliche Ansprechpartner zur Verfügung stehen“, erklärte das Ministerium. Das laufe bereits seit Wochen und funktioniere in den meisten Fällen.

Und Senioren, die nicht in Heimen wohnen?

Für betagte Menschen, die nicht in einer Einrichtung leben, setze das Ministerium auf die Ansprache durch den behandelnden Arzt. Darüber hinaus informiere man im Internet, über Fahrgast-TV und Wartezimmer-TV, um auch Kinder und Enkel zu sensibilisieren.

Wie lässt sich das Impftempo erhöhen?

Das Ministerium setze auf ein höheres Engagement der Arztpraxen. Dass es im Winter eine Erkältungswelle gibt und die Praxen ausgelastet sind, sei bekannt gewesen. „Wir haben von den Ärzteverbänden immer wieder gespiegelt bekommen, dass sie leistungsfähig sind und ihr Engagement fortsetzen werden. Es war von ihnen gefordert worden, dass der Impfprozess ins Regelsystem überführt werden soll. Vielerorts sind die Praxen im Impfprozess eingespielt, es gibt oft beispielsweise ein Online-Buchungstool.“

Werden die Impfzentren wieder geöffnet?

Das Kabinett habe sich für die Schließung der Impfzentren und gegen ein „Stand-By“ ausgesprochen.

Gibt es in Sachsen und Dresden ein Impfchaos?

Nein, die Impfkampagne sei geordnet, so das Ministerium. „Regelsystem plus ergänzende Angebote durch mobile Teams. Gerade die Hausärzte bieten ein niedrigschwelliges Angebot. Sie werden ergänzt durch die mobilen Teams, deren Kapazität in Kürze deutlich erhöht wird. In den vergangenen Monaten waren alle Impfakteure nicht ausgelastet, Ärzte mussten mangels Nachfrage Impfstoff entsorgen.“

Wann entspannt sich die Situation?

Das Ministerium erwarte eine Entspannung und prüfe auch weitere Maßnahmen, um das Impftempo zu erhöhen.

Wie sieht es bei den Erstimpfungen aus?

Bei den Erstimpfungen gibt es laut Ministerium wenig Bewegung.

