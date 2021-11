Impfaktionen in kirchlichen Räumen in Dresden am ersten Advent

Dresden

Die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens und das Bistum Dresden-Meißen unterstützen die Impfkampagne des Freistaats Sachsen. An insgesamt sechs kirchlichen Orten in Sachsen, darunter zwei in Dresden, können sich Menschen am ersten Adventssonntag impfen lassen.

Kirche will Ärzte und Impfteams unterstützen

Die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens und das Bistum Dresden-Meißen werden am Nachmittag des 28. November in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) und niedergelassenen Ärzten Interessen in kirchlichen Räumen eine Möglichkeit zu einer Impfung gegen das Corona-Virus anbieten. „Wir wollen damit die Ärzte und die mobilen Impfteams unterstützen und gleichzeitig für eine Impfung werben, mit der ein lebensbedrohlicher Verlauf einer Corona-Erkrankung verhindert und das Gesundheitssystem stabilisiert werden kann“, erläuterte Landesbischof Tobias Bilz das Anliegen.

Bischof Heinrich Timmerevers machte deutlich: „Wer sich jetzt noch zur Impfung entschließt, kann verhindern, dass wir eine heftige fünfte und sechste Welle erleben. Dabei ist das entscheidende Argument: Es ist gut für dich. Es ist gut für den anderen. Und es ist gut für das Gemeinwohl.“

Ein Teil der Termine online buchen

In Dresden beteiligt sich neben der Frauenkirche auch das Haus der Kathedrale, in Leipzig die Nikolaikirche und die Propstei St. Trinitatis, in Schneeberg die Evangelische St. Wolfgangskirche und in Schmochtitz das Bildungsgut St. Benno.

Die Impfungen in kirchlichen Räumen werden gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz angeboten. Es steht der Impfstoff von Biontech/Pfizer zur Verfügung. Sowohl Erst-, Zweit- als auch Drittimpfungen gegen das Coronavirus sind möglich. Um langes oder gar vergebliches Warten zu vermeiden, werden vor Ort Tickets vergeben. Ein Teil der Termine sind über die Online-Plattform: https://www.evlks.de/impftermin buchbar.

250 Impfdosen pro Standort

„Es werden an jedem Standort rund 250 Impfdosen zur Verfügung stehen. Wir bitten um Verständnis, dass wir nicht mehr Impfungen anbieten können. Mehr ist in diesem Zeitraum nicht möglich“, erklärt Oberkirchenrat Christoph Seele, Beauftragter für die Evangelischen Landeskirchen beim Freistaat Sachsen. Interessenten werden gebeten, den Impfausweis, den Personalausweis und die Krankenversicherungskarte mitzubringen. Wer bereits ausgefüllte Impfunterlagen (Aufklärungsmerkblatt sowie die Anamnese- und Einwilligungsbögen) dabei hat, beschleunigt den Ablauf. Es werden aber auch Formulare vor Ort bereitgehalten.

Orte und Zeiten am 28. November:

Frauenkirche Dresden (Unterkirche, Eingang F) 12.30 bis 17.30 Uhr; Neumarkt, 01067 Dresden

Haus der Kathedrale Dresden 11 bis 18 Uhr; Schlossstraße 24; 01067 Dresden

Von Thomas Baumann-Hartwig