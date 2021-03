Hygienemuseum in Dresden bleibt geschlossen

Dresden

Die ursprünglich für den heutigen Dienstag geplante Wiederöffnung des Deutschen Hygiene-Museums in Dresden bleibt vorläufig ausgesetzt. Das teilte das Haus am Montag mit. Besucherinnen und Besucher, die bereits online gebucht haben, können sich ihre Tickets kostenlos rückerstatten lassen.

Grund für die Rücknahme der Wiedereröffnung sei die sich wieder verschlechternde Infektionslage im Freistaat Sachsen und der Landeshauptstadt Dresden. Nach der gegenwärtig gültigen Corona-Verordnung des Freistaats und der Allgemeinverfügung der Landeshauptstadt ist die mögliche Wiederöffnung der Museen zurückzunehmen, sobald eine 7-Tages-Inzidenz von 100 pro 100.000 Einwohnern an drei aufeinander folgenden Tagen besteht. In Anbetracht der in den letzten Tagen anhaltend negativen Dynamik der Pandemie zeichne sich ab, dass diese Werte bald erreicht sein werden; angesichts dieser Entwicklung wäre eine länger andauernde Öffnung des Deutschen Hygiene-Museum äußerst unwahrscheinlich.

„Unter Schmerzen“, bekennt Direktor Klaus Vogel, habe man sich darum entschlossen, eine Öffnung vorerst auszusetzen, die vermutlich nur drei oder vier Tage hätte andauern können; gegen eine solche Kurzfristlösung sprächen interne organisatorische Gründe, kommunikative Aspekte, aber auch wirtschaftliche Argumente.

Von DNN