Spaziergänge im Regen: In Dresden, Pirna, Bad Schandau, Meißen, Wilsdruff und anderen sächsischen Gemeinden fanden sich am Montag Menschen zusammen, um gegen die Corona-Einschränkungen zu demonstrieren. Sachsens Innenminister Roland Wöller zeigt sich beunruhigt über Rechtsextremisten und Verschwörungstheoretiker in deren Reihen.