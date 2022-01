Dresden

Die Corona-Situation am Städtischen Klinikum Dresden hat sich deutlich stabilisiert. Wie Klinik-Sprecherin Viviane Piffczyk am Donnerstag mitteilte, werden gegenwärtig 61 Coronapatienten an den Standorten Friedrichstadt und Trachenberge behandelt. Vor einer Woche waren es noch 73 Coronapatienten.

44 Kranke werden gegenwärtig auf Normalstationen betreut, das sind acht weniger als vor einer Woche. 17 Schwerkranke liegen auf den Intensivstationen des Klinikums, vier weniger als am Silvestertag.

Notfallpläne werden vorbereitet und verbessert

„Wir richten uns jedoch angesichts der beschriebenen Merkmale der Omikron-Variante darauf ein, dass die Infektionen erneut zunehmen werden und wir wieder eine höhere Zahl an Patienten versorgen müssen“, erklärte der Medizinische Direktor Professor Sebastian Schellong – und dass es sich wohl allenfalls um eine Atempause handeln dürfte. Das Klinikum lege sein Augenmerk gegenwärtig darauf, steigende personelle Ausfälle bestmöglich zu kompensieren und die Versorgung zu gewährleisten.

Die Leitung des Klinikums schärfe für alle kritischen Bereiche einschließlich Technik und IT die Notfallpläne und untersetze diese teilweise neu. So könnten dann beispielsweise im Notfall auch Beschäftigte aus dem Urlaub oder von freien Tagen zurückgeholt werden, damit der Klinikbetrieb abgesichert werden könne. Das Klinikum bleibe auch mit der Bundeswehr in enger Abstimmung, damit Soldaten auch über den 26. Januar hinaus die Einrichtungen unterstützen können.

Laut Schellong zeige ein Blick auf die Inzidenz und die Krankenhausbelegung, dass Impfungen und andere Coronaschutzmaßnahmen zu einer deutlichen Entlastung der Situation geführt haben. Am 3. Januar 2021 lag die Inzidenz in Sachsen bei einem Wert von 392 – das Klinikum musste 152 Coronapatienten versorgen, davon 29 auf Intensivstationen. Zum gleichen Zeitpunkt des Jahres lag die Inzidenz mit 382 in einem ähnlichen Bereich– aber lediglich 55 Patienten wurden in den Krankenhäusern Friedrichstadt und Neustadt behandelt, davon 21 auf den Intensivstationen.

Das Städtische Klinikum Dresden gehört neben dem Universitätsklinikum Dresden zu den Krankenhäusern im Großraum Dresden, in denen die meisten Coronapatienten behandelt werden.

Von Thomas Baumann-Hartwig