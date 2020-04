Viele Dresdner sind derzeit auf Hilfe angewiesen. So auch das Ehepaar Laubner, denn sie gehören zur Risikogruppe. Da kam der Aushang von Louis genau zur richtigen Zeit. Anstatt zur Schule, geht der Zehnjährige für die Senioren auf dem Wochenmarkt einkaufen.

Helfen statt daddeln – Was Kinder in Zeiten Coronas tun