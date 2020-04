Gottesdienste in Dresden und der Region nur mit Anmeldung oder digital

Dresden

Gottesdienste sind wieder möglich, allerdings nur mit maximal 15 Personen. Das zu praktizieren, verlangt den Kirchgemeinden in Dresden und der Region Einfallsreichtum ab.

Livestream, doppelte und „Durchlauf“-Gottesdienste

Da ihre Gemeinden so unterschiedlich sind, lässt die evangelisch-lutherische Kirche ihnen bei der Gestaltung freie Hand, wie Christian Behr sagt, Superintendent von Dresden Mitte. „Dabei entwickeln sie hohe Kreativität.“ Die einen bieten über die Wochentage verteilt je einen Abendgottesdienst an. Einige am Sonntag mehrere kürzere Gottesdienste hintereinander, jeder etwa 20 Minuten lang. Andere bleiben bei der Übertragung ihres Gottesdienstes. Die in der Kreuzkirche an den nächsten zwei Sonntagen, 9.30 Uhr, beispielsweise sind im Livestream auf Youtube sowie im Dresden-Fernsehen zu verfolgen. Für den Dresdner Westen überträgt 10 Uhr die Philippus-Kirche in Gorbitz auf einem Youtube-Kanal.

Die evangelische Kirchgemeinde Dresden-Blasewitz versucht es auf zweierlei Art. Zum einen werden in ihrer Versöhnungskirche in Dresden-Striesen am Sonntag zwei Gottesdienste hintereinander gefeiert, wie Pfarrer Hans-Peter Hasse mitteilte. Einer 9.30 Uhr, der andere 10.30 Uhr. In der Bethlehemkirche Tolkewitz beginnen sie 9 und 10 Uhr. Jeder dauert eine Dreiviertelstunde. Hineingelassen werden nur jene, die sich zuvor per Telefon im Pfarramt angemeldet und eine Bestätigung bekommen haben. „Wir wollen damit auch vermeiden, dass wir Besucher abweisen müssen“, sagt Pfarrer Hasse. Eine „gerechte Verteilung“ sei damit nicht möglich. Denn in diesen vier Gottesdiensten sei Platz lediglich für ein Prozent der Gemeindeglieder.

Zum anderen wagt die Blasewitzer Gemeinde ein Experiment in ihrer Heilig-Geist-Kirche, die am Sonntag von 10 bis 12 Uhr geöffnet ist. Pfarrer Albert Hantsch und Gemeindepädagoge Stephan Wilczek haben eine Art „Durchlauf-Gottesdienst“ entwickelt. Anmelden müsse man sich dazu nicht. Die Besucher bewegen sich einzeln entlang mehrerer Stationen mit verschiedenen Gottesdienst-Elementen. Mitarbeiter achten darauf, dass sich nie mehr als 15 Personen in dem Gebäude befinden. Verlässt es eine Person, wird eine neue eingelassen.

Ebenfalls nur nach telefonischer Anmeldung kann man an Sonntagsgottesdiensten in Niedersedlitz, Laubegast, Zschachwitz und Leuben teilnehmen – als einer von maximal 15 Besuchern, mit Mundschutz und zwei Meter Sicherheitsabstand. Der Gottesdienst ist auf 30 Minuten verkürzt. Die Teilnehmer verzichten auf Gemeindegesang und Abendmahl.

Hostien in Selbstbedienung

Katholischen Christen hat Heinrich Timmerevers, Bischof des Bistums Dresden-Meißen, vorerst weiterhin das Gebet zu Hause und die Feier von Gottesdiensten über Internet, Radio und Fernsehen als „angemessene Option“ nahegelegt. Von der Pflicht zum Besuch der Sonntagsmesse seien sie derzeit befreit. Wem es dennoch Bedürfnis ist, der kann sich in Dresden täglich ab 11 Uhr in der Dompfarrei der Kathedrale (Katholische Hofkirche) per Telefon für die Abendmesse anmelden, wie Dompfarrer Norbert Büchner sagt. Ebenso für die vier Messen am Sonntag. Im Seitenschiff seien 15 Plätze mit Zetteln markiert, dazwischen anderthalb Meter Sicherheitsabstand.

Anders als bei protestantischen Gottesdiensten gehört das Abendmahl (Eucharistie) zwingend zu einer katholischen Messe. Die jeweils 15 Hostien spendet derzeit nicht der Priester. Sie liegen nebeneinander in einer Schale. Jeder geht einzeln zum Altar und nimmt sich eine. Pfarrer Büchner appelliert, sich auf einen Besuch pro Woche zu beschränken, um auch anderen diese Möglichkeit zu geben.

Von Tomas Gärtner