Fehler im System: Einige Dresdner Lehrer vorzeitig geimpft

Dresden

Als eine Gymnasiallehrerin am 19. Februar abends mit einer Freundin zusammensaß, wurde ihr Gespräch fortwährend vom Klingeln ihres Handys unterbrochen. Am anderen Ende jedes Mal eine andere Kollegin, die immer aufgeregt die große Neuigkeit mitteilte: „Wir dürfen uns impfen lassen!“. Das war damals offiziell eigentlich noch gar nicht vorgesehen.

Doch schnell machte schon vor fast zwei Wochen auch über Whatsapp ein vielversprechender Link die Runde. Er führte zum Impfportal des Deutschen Roten Kreuz (DRK) in Sachsen. Die erste Anzeige: Die Berechtigungsprüfung, also der Test, ob man zu einer der Personengruppen gehört, die sich impfen lassen darf. Direkt die erste Auswahlmöglichkeit war die richtige, „Lehrkräfte und Polizisten“. Es folgte eine Kennnummer und damit der Zutritt zum System, über das man sich einen Termin aussuchen konnte. Die Dresdnerin erzählt: „Ich hatte an diesem Wochenende keine Zeit zum Impfen, es gab aber viele Angebote für spätere Termine“.

DRK: Termine versehentlich freigegeben

Der Grund, dass sich manche ihrer Kollegen noch am Sonntag, 21. Februar, impfen lassen konnten, stellte sich als ein Fehler im System heraus. Kurz zuvor hatten Bund und Länder angekündigt, dass Lehrkräfte und Polizisten bald mit dem Astrazeneca-Impfstoff immunisiert werden sollten. In Vorbereitung auf diese „Ausweitung der Impfkampagne“ und „in Erwartung einer kurzfristigen Entscheidung des Bundes“ zu dem Thema war die Terminvergabe für Lehrkräfte und Polizisten versehentlich freigeschaltet worden, meldete kurz darauf das Rote Kreuz. Ebenfalls Inhalt der Meldung: Die Termine, die bereits vereinbart wurden, werden trotzdem durchgeführt.

Eine Woche später nahm die Gymnasiallehrerin also ihren Termin wahr, im Impfzentrum Löbau in der Oberlausitz. Dort und in Pirna hatten auch ihre Kollegen die Impfungen erhalten, nur wenige in Dresden. Kai Kranich, Pressesprecher des DRK, erklärt: „In Sachsen darf man sich aussuchen, wo man geimpft wird. Wenn in Dresden keine Termine mehr verfügbar sind, werden Ihnen andere Orte vorgeschlagen.“

In Löbau hieß es für die Dresdnerin zwei Stunden Schlange stehen. Sie erzählt: „Auf zehn über 80-Jährige kam ein Lehrer. Wir Jüngeren wurden vom Personal beiseitegenommen und sollten die Formulare für Astrazeneca-Impfstoff neu ausfüllen, denn wir hatten nur die für Biontech dabei.“ Nach dem Aufklärungsgespräch erhielt sie das besagte Vakzin gespritzt, und der Zweittermin wurde dem Impfstoff entsprechend neu festgelegt. „Ich hab mich beinahe nicht getraut, die Impfung anzunehmen, ich habe mich schlecht gefühlt“, sagt sie angesichts der vielen älteren Menschen, die auf der Prioritätenliste eigentlich höher stehen als Lehrer und Polizisten.

Stornierung der Termine sehr aufwendig

Doch die Lehrerin gibt auch zu: „Ich fühle mich nicht wohl damit, aber auf jeden Fall sicherer.“ Kranich kann die Bedenken ausräumen: Die fälschlicherweise vergebenen Impftermine wurden nach Abwägung des Nutzens vom DRK bewusst nicht storniert. Das wäre „mit viel händischer Arbeit sicherlich machbar“ gewesen, so der Sprecher, aber nicht notwendig: Da die bereits eingeladenen Personengruppen alle für den Impfstoff von Astrazeneca prädestiniert seien, der damals nur Menschen unter 65 Jahren verabreicht werden sollte, entstehe den Bürgerinnen und Bürgern über 80 kein Schaden.

Der Link war nur wenige Stunden verfügbar, bevor die Verantwortlichen den Fehler bemerkten und ihn wieder deaktivierten. Trotzdem meldeten sich in dieser Zeit zahlreiche Lehrer von verschiedenen Schulen an. Wie viele Personen das Angebot insgesamt wahrnahmen, lässt sich nicht feststellen, da das DRK keine persönlichen Daten erhebt. Aber das Interesse ist groß. Das Kultusministerium stellte bei einer Umfrage unter sächsischen Lehrkräften fest: Sage und schreibe 90 Prozent der Lehrerinnen und Lehrer sind bereit, sich sofort impfen zu lassen.

Eine andere Lehrerin an einem Dresdner Gymnasium sagt dazu: „Wir haben gerade erfahren, dass die Schulen in Sachsen nicht vor Mitte April geöffnet werden sollen. Wenn eine Impfung die Öffnung beschleunigt, wären viele dazu bereit.“ Auch Kultusminister Christian Piwarz (CDU) sprach sich am Montag dafür aus, die Impfmöglichkeiten auf alle Lehrkräfte auszuweiten. Seit einer Woche können nur Grundschul- und Förderlehrkräfte sowie Erzieherinnen und Erzieher geimpft werden. Die Schulen sollen aber schon bis Mitte März schrittweise öffnen.

Von Linde Gläser