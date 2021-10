Expertenrat für Dresdens Politiker: Wie hat Corona die soziale Lage verändert?

Dresden

Die Tagesordnung hat nur einen einzigen Punkt: Am 10. November kommen der Sozialausschuss des Stadtrates und der Jugendhilfeausschuss, in dem Stadträte und freie Träger der Jugendhilfe gemeinsam vertreten sind, für eine Expertenanhörung zu einer Sondersitzung zusammen. In Halle 1 der Messe im Ostragehege geht es dann öffentlich ab 14.30 Uhr ausschließlich um den Antrag von SPD, Grünen und Linken „Sozial aus der Krise – Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Lockdowns begegnen“.

Bestehende Probleme verschärft

Es sei davon auszugehen, dass die Corona-Krise und die damit verbundenen Begleitmaßnahmen einige bestehende soziale und individuelle Problemlagen verschärft und neue bisher nicht vorhandene Risiken erzeugt haben, stellen die Antragsteller fest.

Um im weiteren Verlauf der Krise und ihrer Bewältigung „adäquat auf mögliche neue soziale Herausforderungen eingehen und passende Unterstützungsangebote unterbreiten zu können“, soll die Struktur der Angebote und sozialen Dienstleistungen in Dresden „genau erfasst und auf ihre Passgenauigkeit auf die aktuellen Bedarfe überprüft“ werden.

Ungleiche Betroffenheit

Die seit einem Jahr andauernde Corona-Pandemie, so heißt es in dem aus dem März stammenden Antrag, habe zu erheblichen Veränderungen nahezu aller Lebensbereiche geführt. Kontaktbeschränkungen, geschlossene Kitas und Schulen, Homeoffice, geschlossene Läden, Restaurants und Hotels, Schutzvorkehrungen in Pflegeeinrichtungen und viele andere Begleiterscheinungen der Krise würden Bevölkerungsgruppen sehr unterschiedlich betreffen.

Diese aktuell sichtbare ungleiche Betroffenheit durch Corona und die damit verbundenen Begleitmaßnahmen soll nicht zu einer langfristigen Vergrößerung von Ungleichheit in der Gesellschaft führen. Daher ist es notwendig, bereits jetzt vorausschauend zu prüfen, wo es mehr und intensivere Unterstützungsleistungen bedarf, um auch den besonders hart von der Krise betroffenen Menschen beim Bewältigen der Krise und ihrer Folgen notwendige Hilfen zu gewähren, stellen die drei Stadtratsfraktionen fest.

Folgen für Jugendhilfe

Für Bildungsbürgermeister Jan Donhauser hat die Entwicklung im Laufe des Jahres schon viele Ansatzpunkte offengelegt. „Ohne den Ergebnissen der Anhörung vorgreifen zu wollen, sind damit schon wesentliche Bedarfsfelder offengelegt“, erklärte er auf DNN-Anfrage. So seien die Corona-Folgen ein wesentlicher Faktor für den Mehrbedarf an Ausgaben in der Jugendhilfe, speziell bei sogenannten Erziehungshilfen für überforderte Jugendliche und deren Eltern.

Die längerfristigen Einschränkungen des öffentlichen und privaten Lebens stellten für Familien mit Kindern eine außerordentliche Herausforderung dar. Insbesondere die weitgehend fehlende Kita- und Hortbetreuung für große Teile der Stadtgesellschaft sowie die Verlagerung der schulischen Bildung ins häusliche Umfeld und in die Verantwortung der Sorge- und Erziehungsberechtigten hätten Eltern und Kinder an ihre persönliche Belastungsgrenze gebracht.

Eltern und Kinder überfordert

Infolgedessen hätten sowohl bei Eltern als auch bei Kindern Überforderung, psychische Belastungen und Verhaltensauffälligkeiten zugenommen. Frühzeitig entlastende niedrigschwellige Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien standen während des Lockdowns nur äußerst eingeschränkt zur Verfügung. Alterstypische und entwicklungsfördernde Sozialkontakte waren für Kinder nur noch sehr eingeschränkt möglich.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie ließen sich am deutlichsten an einer Zunahme von Kindeswohlgefährdungsmeldungen erkennen. Im Jahr 2020 stiegen diese gegenüber dem Jahr 2019 um 38 Prozent von 1749 auf 2415 an. Besonders herausragende Unterschiede zu den Vorjahresmonaten zeigten sich im Juli 2020 mit einer Steigerung um 83 Prozent und im September 2020 mit 67 Prozent Steigerung.

Diese Entwicklung habe sich im Jahr 2021 tendenziell fortgesetzt. Im Zeitraum Januar bis August 2021 wurden 1647 Kindeswohlgefährdungsmeldungen aufgenommen und bearbeitet. Das seien noch einmal 66 Meldungen mehr gewesen als im Vorjahreszeitraum.

Von Ingolf Pleil