Expertenrat: So geht man mit Querdenkern in der Familie um

Dresden/Leipzig

Benjamin Winkler ist hat aktuell viel um die Ohren: Seit Beginn der Corona-Pandemie erreichen den Verschwörungsexperten der Amadeu Antonio Stiftung Leipzig viele Anfragen. Immer mehr verunsicherte Menschen fragen ihn um Rat, weil ihre Familienangehörigen in Verschwörungsideologien abdriften. Auch wir haben Winkler geschrieben – und ihm Emmas Geschichte erzählt.

Herr Winkler, welcher Umgang sollte grundsätzlich mit Menschen in der Familie, die an Verschwörungstheorien glauben, gepflegt werden?

Verschwörungstheorien sind nicht einfach eine Meinung, sie sind vielmehr Ausdruck eines Weltbildes. Es ist daher oft nicht möglich, ein betroffenes Familienmitglied mit Argumenten zu überzeugen. Anhänger von Verschwörungsmythen reagieren auf Widerspruch häufig ablehnend, teilweise auch aggressiv. Sie fühlen sich angegriffen, sie unterscheiden nicht zwischen sich als Person und der Sache, um die es geht. Das führt dann häufig zu Frustration seitens der Familienangehörigen, die das Gespräch suchen. Wenn man aber das eigene Ziel reduziert und sich bewusst macht, dass es schwer ist, Verschwörungsgläubige zu bekehren, dann kann man durchaus etwas erreichen.

Mit Fragen das Gespräch deeskalieren

Grundsätzlich empfiehlt es sich, respektvoll und wertschätzend aufzutreten und den Familienangehörigen nicht zu verletzen. Ich empfehle, Fragen zu stellen, anstatt sofort Gegenargumente einzusetzen. Man kann etwa nach dem Grund fragen, wieso eine Person Verschwörungstheorien plausibel findet. Ebenso kann gefragt werden, woher betroffene Familienangehörige ihre Informationen beziehen. Fragen sind natürlich keine Wunderwaffe, aber sie können das Gespräch deeskalieren und dazu beitragen, dass mehr über die Hintergründe der Verschwörungsaffinität der Person bekannt wird.

Verschwörungs-Experte Quelle: privat

Emmas Mutter war schon vor Corona für jegliche Art der Verschwörungstheorie empfänglich. Wie ist diese generelle Anfälligkeit zu erklären?

Forscher sehen einen Zusammenhang zwischen der so genannten Ambiguitätstoleranz und dem Glauben an Verschwörungen. Man könnte sagen: Je mehr Probleme eine Person hat, unsere Welt als einen abstrakten, widersprüchlichen Ort wahrzunehmen, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie Verschwörungstheorien teilt. Bereits in den 40er Jahren haben Soziologen herausgefunden, dass Menschen, die in einer autoritären Umgebung aufwachsen, eher zu Gut-Böse-Schemata und einfachen Kausalketten mit klaren Feindbildern neigen.

Es gibt also einen Zusammenhang zwischen autoritärer Prägung und Verschwörungsmentalität. Hier dürfte es nicht verwundern, dass beispielsweise Anhänger von autoritären oder religiösen Szenen im stärkeren Ausmaß Verschwörungsideologien teilen. Die neuere Forschung sagt aber auch, dass Verschwörungsmythen als Bewältigungsstrategie für Krisen oder empfundene Phasen des Kontrollverlustes genutzt werden. Dies erklärt beispielsweise, wieso in der Corona-Pandemie mehr Menschen Zugang dazu finden als in krisenfreien Zeiten.

Stellt die Corona-Krise eine Gefahr für die Familie dar?

Wir wissen, dass die Corona-Pandemie zu ähnlichen Konflikten in den Familien führt, wie beispielsweise die Zeit um 2015, als Deutschland scheinbar in Befürworter und Gegner der Flüchtlingspolitik gespalten war. Die Konfliktlinie kann, wie im Beispiel von Emma und ihrer Mutter, zwischen den Generationen auftreten, aber auch zwischen Brüdern und Schwestern. In manchen Familien sind die Konfliktlinien so stark, dass eine normale Beziehung kaum mehr möglich ist. Hier ist es wichtig, dass professionelle Beratungsstellen den Familien helfen, solche Konflikte zu bearbeiten.

Man darf auch nicht vergessen, dass neben Verschwörungstheorien derzeit auch Herausforderungen zwischen Home-Office, Kinderbetreuung und Partnerschaft zur Belastung für Familien werden. Familien müssen aktuell viel aushalten. Das Beispiel von Emma zeigt jedoch, dass Beziehungen weiter bestehen können, wenn sich auf einen „Konsens im Dissens“ geeinigt wird. Man spart politische Themen aus, meistert aber zusammen die Krisenzeit.

Nehmen Sie seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie eine Zunahme von Verschwörungsmythen wahr?

Verschwörungstheorien sind beinahe so alt wie die Menschheit selbst – es gab sie schon in der Antike oder im Mittelalter. Zwar fällt auf, dass Verschwörungsmythen in den letzten Jahren wieder stärker ins Licht der Öffentlichkeit gerückt sind. Ich glaube aber nicht, dass heute mehr Menschen an Verschwörungen glauben als noch vor 20 Jahren. Ich würde hier eher eine Veränderung in der Medienlandschaft verantwortlich machen: Mit den sozialen Netzwerken ist es viel einfacher geworden, selbst Verschwörungstheorien zu verbreiten oder diese zu konsumieren. Wir beobachten aktuell eine große Verbreitung mittels der Messenger-App Telegram. Es ist denkbar einfach, Verschwörungsmythen mit einem großen Publikum zu teilen oder dem Kanal eines Verschwörungstheoretikers zu folgen.

Welche Gefahr geht von geläufigen Verschwörungstheorien aus?

Verschwörungstheorien führen zu einer schnellen Radikalisierung. Sie schaden damit zunächst der Person selbst. Stellen Sie sich einen Menschen vor, der zutiefst überzeugt ist, dass Chemtrails (Kondensstreifen von Flugzeugen; Anmerkung der Redaktion) die Luft vergiften. Diese Person wird vermutlich Angst haben, einen Spaziergang an der frischen Luft zu machen. Es bleibt allerdings nicht beim Schaden an sich selbst – aktuell sehen wir, dass Menschen sich durch Verschwörungsmythen legitimiert fühlen, die Corona-Maßnahmen zu sabotieren. Damit treiben sie das Infektionsgeschehen immer wieder an und schädigen ihr Umfeld.

Bei einigen Personen können Verschwörungstheorien auch zum politischen Extremismus führen. Diese Personen empfinden vielleicht irgendwann das Demonstrieren gegen die Corona-Maßnahmen als unzureichend und zeigen eine Bereitschaft für gewalttätiges Vorgehen. Im Falle der jüngsten antisemitischen Attentate, beispielsweise in Halle/Saale, wissen wir, dass Verschwörungstheorien erheblich zum Tatmotiv beigetragen haben.

Wie können nahestehende Menschen, die auf dem Weg zum Verschwörungsglauben sind, eingefangen werden?

Menschen, die noch nicht lange Kontakt mit Verschwörungstheorien haben, können durch Argumente und Gespräche erreicht werden. Hierbei ist es wichtig, möglichst schnell zu agieren und bei den ersten Anzeichen von Verschwörungstheorie-Konsum zu intervenieren. Wichtig ist etwa die Frage nach den Medien, die konsumiert werden – diese sollten unbedingt kritisch betrachtet werden. Manchmal reicht es schon, auf die offenkundige mangelnde Seriosität hinzuweisen. Sie können nach den Bedürfnissen oder Wünschen der betroffenen Person fragen. Vielleicht sehnt sie sich nach Kontakten, die aktuell vielen Menschen fehlen. Machen Sie auch darauf aufmerksam, dass Verschwörungstheorien keine Lösung für Probleme darstellen und dass sie geeignet sind, einen Keil zwischen die Menschen zu treiben.

Unser Gesprächspartner Benjamin Winkler benutzt die genderneutrale Sprache. Wir haben dies abgeändert, um eine bessere Lesbarkeit des Textes zu ermöglichen, wie es der DNN-Leserbeirat empfiehlt. Betroffene können sich bei der Amadeu Antonio Stiftung Leipzig melden: debunk@amadeu-antonio-stiftung.de

Von Junes Semmoudi