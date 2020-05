Pirna

Im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ist zum ersten Mal ein Säugling und kurz zuvor ein Kind positiv auf das Covid-19-Virus getestet worden. Das hat Landrat Michael Geisler ( CDU) bei einer Corona-Sondersitzung des Kreistages in Freital bekannt gegeben.

Bei dem Baby handelt es sich um einen Jungen. Der Spross einer Familie aus Glashütte hatte vor gut vier Wochen im Klinikum Pirna das Licht der Welt erblickt.

Kita „Märchenland“ in Dipps ebenfalls betroffen

Am Wochenende war auch der Test bei einem sechsjährigen Mädchen, dass die DRK-Kindertageseinrichtung „Märchenland“ in Dippoldiswalde besucht, positiv ausgefallen. In der Einrichtung seien daraufhin in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt alle nötigen Maßnahmen ergriffen worden, teilt der Geschäftsführer auf Anfrage mit.

Laut der Pressestelle des zuständigen Landratsamtes wurden sämtliche Kinder der Gruppe, mit denen das Mädchen Kontakt hatte, vorsorglich in Quarantäne geschickt. Jeweils ein Elternteil der Betroffenen bleibt ebenfalls zuhause, um die Betreuung abzusichern. Der Kita-Betrieb geht trotzdem weiter und die Einrichtung bleibt geöffnet.

Seit dem 2. März wurden laut der Statistik des Gesundheitsamtes (Stand: 19. Mai 2020, 12 Uhr) 370 Personen im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge mit dem neuartigen Coronavirus infiziert, 334 davon gelten als geheilt. Zwei Senioren, so eine 96-Jährige Bewohnerin des ASB-Seniorenpflegeheimes Hohnstein und ein 82-jähriger Sebnitzer, sind bislang an den Folgen der Viruserkrankung verstorben.

Von Daniel Förster