Erst zu, dann auf: Was ist an der Grundschule „Johanna“ in Dresden los?

Dresden

In der zweiten Schulwoche nach den Weihnachtsferien hat die Landeshauptstadt Dresden Stand Donnerstagmorgen an 91 Schulen Coronafälle registriert. Hinzu kommen 23 Kindertagesstätten, in denen bei Kindern oder Beschäftigten das Virus nachgewiesen wurde. Die Zahlen steigen wieder deutlich an.

13 Schulklassen vom Unterricht ausgeschlossen

Wegen einer Häufung von Coronafällen hat das Sächsische Kultusministerium bereits 13 Schulklassen vorübergehend vom Unterricht ausgeschlossen und eine sogenannte teilweise Schulschließung verfügt. Davon betroffen sind zwei Gymnasien, zwei Oberschulen, acht Grundschulen und eine Förderschule. Bislang musste noch keine Schule vollständig befristet geschlossen werden, weil sich das Infektionsgeschehen über alle Klassenstufen ausbreitet.

Die aktuellesten Fälle: Zwei positive Tests in einer 10. Klasse des Pestalozzi-Gymnasiums, die nun bis 19. Januar nicht am Präsenz-Unterricht teilnehmen darf und drei positive Tests in einer siebenten Klasse des Gymnasiums Plauen, die ebenfalls bis zum 19. Januar nicht die Schule besuchen darf. Hinzu kommen neun Infektionen in einer 3. Klasse der 139. Grundschule, die bis zum 19. Januar zu Hause bleiben muss, drei Infektionen in einer 3. Klasse der 108. Grundschule (bis 21. Januar kein Schulbesuch) und zwei Kinder sowie eine Lehrkraft einer 3. Klasse an der 81. Grundschule (bis 20. Januar kein Schulbesuch).

Zehn falsch positive Schnelltests

Manchmal gibt es auch gute Nachrichten: An der 102. Grundschule „Johanna“ in Johannstadt hatten am 10. Januar bei zehn Kindern einer 4. Klasse die Schnelltests reagiert und positive Ergebnisse angezeigt. Das Kultusministerium leitete die Schließung der Klasse ein, hob diese aber inzwischen wieder auf: Die PCR-Tests aller positiv getesteten Kinder fielen negativ aus, es besteht keine begründete Gefahr weiterer Infektionen. Möglicherweise waren mangelhafte Schnelltests im Umlauf, wenn derart viele falsch positive Ergebnisse zustande kommen.

Zwölf Infektionen an der Grundschule Weißig

Bereits seit Wochenanfang sind folgende Schließungen bekannt: In einer 7. Klasse der 32. Oberschule wurden fünf Kinder positiv getestet, die Klasse muss bis 17. Januar zu Hause bleiben. Bis 14. Januar fällt der Präsenzunterricht für eine 9. Klasse der 56. Oberschule aus, in der drei Infektionen nachgewiesen worden waren. In der 56. Grundschule sind in einer 4. Klasse zehn Fälle aufgetreten, bis 17. Januar dürfen die Kinder nicht in die Schule gehen. In der 68. Grundschule gab es drei Infektionen in einer 3. Klasse, die bis zum 17. Januar zu Hause bleiben muss. Zwölf Infektionen sind in einer 4. Klasse der Grundschule Weißig aufgetreten, die teilweise Schließung dauert bis 19. Januar. Die 81. Grundschule konstatierte sieben positive Tests in einer 2. Klasse, die bis 17. Januar Pause hat. Fünf Infektionen gab es in einer ersten Klasse der 135. Grundschule, die nun bis 14. Januar nicht die Schule besuchen darf. Hinzu kommen vier Infektionen von Kindern in der Unterstufe der Förderschule „Astrid Lindgren“, außerdem ist eine Schulintegrationshelferin betroffen.

Das fordert der Schülerrat

Schülerinnen und Schüler werden dreimal pro Woche auf das Coronavirus getestet. Dem Stadtschülerrat reicht die Testfrequenz nicht. Das Gremium fordert tägliche Tests. Der Kreiselternrat schließt sich dieser Forderung an. Laut Sächsischer Schul- und Kita-Coronaverordnung können Schulen und Kindertagesstätten ganz oder teilweise befristet geschlossen werden, wenn mehr als eine Person mit Corona infiziert ist. Hinzu kommen muss ein relevantes Infektionsgeschehen, bei dem die begründete Gefahr weiterer Infektionen besteht.

Von Thomas Baumann-Hartwig