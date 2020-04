Ein Tag ohne Corona-Neuinfektionen in Dresden

Dresden

In Dresden ist die Zahl der Corona-Infektionen am Montag sogar gesunken. Am Sonntag hatte die Stadt zunächst 525 Fälle gemeldet, diesen Wert aber am Montag auf 524 korrigiert. Mitunter werden positive Tests von Personen, die nicht in Dresden wohnen, zunächst in Dresden erfasst. Später wird die Zahl korrigiert. Insofern hat es von Sonntag zu Montag keine bestätigte neue Corona-Infektion gegeben.

Zahl der Krankenhaus-Einweisungen bleibt stabil

Auch die Zahl der Krankenhaus-Einweisungen ist mit 66 stabil geblieben. Die Zahl der Personen aus Dresden, die an den Folgen einer Corona-Erkrankung gestorben sind, liegt weiter bei 6.

229 Männer und 224 Frauen infiziert

Das Robert-Koch-Institut in Berlin hat inzwischen 465 Corona-Infektionen in Dresden statistisch erfasst. Demnach sind 229 Männer und 224 Frauen ab 15 Jahre positiv getestet worden. Am häufigsten tritt das Virus in der Altersgruppe der 35- bis 59-Jährigen auf: 117 Männer und 101 Frauen in diesem Alter waren oder sind mit Corona infiziert.

Höchster Zuwachs bei den 35- bis 59-Jährigen

Diese Altersgruppe verzeichnet auch den höchsten Zuwachs innerhalb einer Woche. Am vergangenen Montag waren noch 106 Männer zwischen 35 und 59 Jahren infiziert und 97 Frauen. In der Gruppe der 15- bis 34-Jährigen sind 66 junge Männer und 78 junge Frauen positiv getestet worden. Vor einer Woche waren es 63 Männer und 74 Frauen.

11 Männer und 16 Frauen über 80 Jahre infiziert

Bei den 60- bis 79-Jährigen sind 35 infizierte Männer und 29 Frauen erfasst, das sind binnen einer Woche 2 Männer und 2 Frauen mehr. Hinzu kommen 11 Männer und 16 Frauen über 79 Jahre. Am vergangenen Montag waren 7 Männer und 14 Frauen in diesem Alter registriert worden.

Sehr wenige Kinder positiv getestet

Die Zahl der infizierten Kinder bleibt mit 12 gering. 5 Jungen und 2 Mädchen von 0 bis 4 Jahren sowie 2 Jungen und 3 Mädchen von 5 bis 14 Jahren sind erfasst. Vor einer Woche lag die Zahl der infizierten Kinder noch bei 10.

Von Thomas Baumann-Hartwig