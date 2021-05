Dresden

Dieses Zittern. Es will einfach nicht aufhören. Maxi lehnt sich mit ihrem Oberköper an die Liege, stützt sich mit den Händen auf und zittert. Einfach so. Diese fröhliche junge Frau hat sich nicht im Griff. Egal, wie sehr sie sich bemüht, sich anstrengt, die Balance zu halten, das Zittern hört nicht auf. Es fängt bei den Füßen an und geht hoch bis zum Hals. Maxi hat kein Gefühl in ihren Beinen, ihr Rumpf ist ohne Halt. Sie muss sich ihre Beweglichkeit mühsam zurückholen, Therapiestunde für Therapiestunde. Maxi, 18, Abiturientin, Thüringerin. Sie ist eine ehrgeizige Schülerin. Sie will unbedingt Medizin studieren.

„Da muss ich jetzt durch“

Der Ehrgeiz hilft ihr, gleichwohl überfordert er sie auch. Jetzt hier im Therapieraum der Kinder- und Jugendklinik in Kreischa. Sie wolle immer zu viel, sagt sie und dass sie endlich wieder laufen wolle. Jetzt, nicht erst irgendwann. Ihr Atem geht schwer, als sie das sagt, sie ist von der Übung erschöpft – vom Anlehnen des Oberkörpers an die Liege. „Marc bremst mich immer, er bringt mich immer wieder runter“, sagt Maxi . Er meine, sie solle sich Zeit lassen. „Marc hat gut reden,“ sagt Maxi und weiter: „Es ist so schwer, diese Übungen strengen so sehr an.“ Aber sie sagt auch: „Ich gebe mein Bestes. Ich weiß, da muss ich jetzt durch. Dann hört das Zittern endlich auf.“

Maxi sitzt derzeit im Rollstuhl und muss wieder Laufen lernen. Dabei unterstützt sie Physiotherapeut Marc Wolf. Quelle: Adina Rieckmann

Haltung neu lernen

Marc Wolf trainiert mit der jungen Frau aus Gera seit dem 19. März, seit sie hier in der Bavaria-Klinik Kreischa ist. „Ob das Zittern aufhört? Ob Maxi wieder aus eigener Kraft stehen und gehen wird? Ich hoffe es doch,“ sagt er und erzählt, worum es in diesen einfachen Übungen geht, nämlich um Haltung. Marc Wolf erklärt: „Maxi muss versuchen, ihren Rücken aufrecht zu halten, um sich überhaupt bewegen zu können. Denn das, was ansonsten ganz normal im Unterbewusstsein abläuft, das ist gerade bei ihr nicht möglich. Daran arbeiten wir beide – fleißig“.

„Mama, meine Beine sind so komisch“

Maxi will am 28. Mai ihr Abitur in Mathe schreiben. Dass dieser Termin gefährdet sein könnte, ahnte sie am 8. Februar noch nicht. An diesem Tag wurde sie positiv getestet. Sie hatte das, was man einen mittelschweren Verlauf nennt, war sogar für eine Woche im Krankenhaus. Danach wurde sie entlassen. Die Infektion schien überstanden. Doch dann hatte sie erst Kreislaufprobleme, dann Schmerzen in der Leber. Und dann konnte sie nicht mehr aufstehen. Irgendwas sei komplett anders gewesen als sonst, erinnert sie sich, und auch, dass sie nach ihrer Mutter rief: „Mama, meine Beine sind so komisch, die gehen nach außen und klappen immer weg. Schau mal.“ Es wurde von Tag zu Tag schlimmer. Seitdem sitzt sie im Rollstuhl.

Long-Covid: Bislang 300 junge Menschen mit Fatigue-Syndrom in Kreischa

Seit vier Wochen ist die Achtzehnjährige deshalb in der Reha-Klinik in Kreischa. Sie ist eine der 300 jungen Patienten, die dort seit Beginn der Pandemie wegen des sogenannten Fatigue-Syndroms behandelt werden. Dirk Heinicke, Chefarzt der Kinder- und Jugendklinik erklärt: „Das chronische Fatigue-Syndrom ist eine schwere neuroimmunologische Krankheit. Wer sie hat, leidet unter ständig anhaltender körperlicher Schwäche, Erschöpfung, Muskelschmerzen und anderen grippeähnlichen Symptomen oder eben – wie Maxi – unter einer schweren Störung in der Ansteuerung der Beinmuskulatur.“

Der Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, spezialisiert auf Neuropädiatrie erzählt, dass Fatigue das am häufigsten beobachtete Symptom von Long-Covid sei. Vor allem Kinder und junge Menschen treffe es nach einer Corona-Infektion besonders. Dirk Heinicke sagt: „Das Problem bei ihnen ist, dass sie getriggert durch das Covid-Virus eine sogenannte multisystemische Entzündung von verschiedenen Organsystemen haben. Sie erkranken an Covid-19 nur leicht oder mittelschwer, sind danach für eine kurze Zeit sogar frei von Beschwerden und dann kommt es zur Organ-Mitbeteiligung.“ Das betreffe vor allem das Herz, die Leber, weniger die Lunge, erzählt er weiter.

Neuropädiater: Öffentlichkeit nimmt die Jugend als Zielgruppe von Corona nicht ernst

Diese Autoimmunerkrankung sei eine große Herausforderung für die Medizin, viel zu viel sei noch unklar. Dirk Heinicke sagt: „Seit Beginn der Pandemie vor einem Jahr haben wir Kinder und Jugendliche mit einem komplizierten Krankheitsbild bei uns in der Klinik, wir lernen jeden Tag neu dazu.“ Gefragt nach der größten Herausforderung aber sagt er mit bitterem Ton: „Die Öffentlichkeit nimmt diese Zielgruppe nicht ernst, weder die Politik, noch die Medien. Alle sagen, Kinder und Jugendliche sind nicht so stark betroffen wie ältere Patienten. Das stimmt einfach nicht. Das ist unwahr.“ Gemessen an der Größenordnung der Zahlen, könne das durchaus sein, führt er aus, aber wenn Kinder und Jugendliche betroffen seien, dann gehe es einher mit schweren, ja schwersten Krankheitsverläufen. Maxi sei ein gutes Beispiel dafür. Der Kinderarzt sagt: „Sie hat noch einen sehr langen Prozess vor sich. Es wird nicht alles gut sein, wenn sie die Klinik verlässt. Sie wird noch lange, lange immer spüren, dass etwas mit ihr nicht in Ordnung ist.“

„Kommt mich doch hier besuchen, dann wisst ihr, was Corona mit einem macht.“

Die Therapiestunde ist für heute beendet. Maxi pustet schwer, atmet tief ein und aus. Sie erzählt von ihrem alten Leben, von ihren Freunden, Klassenkameraden. Viele hätten sich schon sehr erschrocken, als sie von ihr hörten, sie im Rollstuhl sahen. Andere würden immer noch die gleiche Leier erzählen. Corona gebe es nicht und so, es werde schon nicht so schlimm sein. Wenn sie so etwas hört, ist sie nicht einmal mehr wütend. Sie wird nur noch nachdenklicher, als sie in den letzten Wochen ohnehin schon geworden ist. „Ich würde sie gern hierher nach Kreischa einladen oder am besten gleich ein Video schicken. Hier, das bin ich! Seht ihr, wie ich laufen kann, wie sehr ich es versuche und es trotzdem nicht schaffe. Kommt mich doch hier besuchen, dann wisst ihr, was Corona mit einem macht.“

Maxi ist tapfer. Sie wird noch viele Monate in Kreischa kämpfen, sich Schritt für Schritt an Sicherheit zurückerobern müssen. Vielleicht kann sie für die Abiturprüfungen aus der Klinik beurlaubt werden - sie will ihren Abschluss unbedingt in diesem Jahr schaffen. Sie will doch Medizin studieren, jetzt erst recht.

Von Adina Rieckmann