Die Coronakrise erschwert auch Lkw-Fahrern den Job. Nun hat sich Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig für Verbesserungen an den Raststätten und Autohöfen eingesetzt.

Sachsen will trotz Coronakrise bessere Bedingungen für Lkw-Fahrer

Covid-19 - Sachsen will trotz Coronakrise bessere Bedingungen für Lkw-Fahrer