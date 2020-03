Dresdner Meisterin verzweifelt: Wie soll ein Friseur zwei Meter Abstand einhalten?

Dresden

Friseure stecken aktuell in einer besonderen Corona-Zwangslage. Als Handwerksbetriebe sind sie von den staatlich verordneten Schließungen ausgeschlossen. Das bedeutet, wenn sie aus eigenem Antrieb den Geschäftsbetrieb einstellen, haben sie laut Infektionsschutzgesetzt keinen Anspruch auf die staatlichen Hilfen.

„Spätestens am Montag schließe ich meinen Salon“, kündigt die Dresdner Friseurmeisterin Arlett Ospel an. Sie bedient ihre Kunden am Sternplatz – und die meisten von diesen sind zwischen 60 und 95 Jahren alt. „Volle Risikogruppe“, so die Friseurmeisterin, die vor und nach der Arbeit ihre 94 und 91 Jahre alten Eltern pflegt. „Atemmasken gibt es nicht, Desinfektionsspray haben wir selbst hergestellt“, berichtet sie über die schwierige Situation, die ihr Angst mache.

Quelle: Archiv

Betroffene starten Petition

Das Problem: Wenn sie schließt, wird sie kein Geld vom Staat erhalten. In der Allgemeinverfügung des Freistaats vom 18. März heißt es: Ausnahmen gelten für Friseure. „Viele meiner Kunden sind von den teilweise sinnfreien Maßnahmen des Freistaats entsetzt. Die Berufsgruppe der Kosmetiker und Friseure ist besonderen Risiken ausgesetzt. Wie sollen wir zwei Meter Abstand von unseren Kunden halten?“

Ospel verweist auf Michael Geisler, den Landrat des Kreises Sächsische Schweiz/ Osterzgebirge. Dieser hatte in einer Allgemeinverfügung auch die Schließung der Friseursalons angemahnt. Doch die Verfügung des Kreises wurde durch die Allgemeinverfügung des Freistaats aufgehoben. „Ist das gerecht?“, fragt die Dresdner Friseurmeisterin. Sie hat sich an mehrere Landtagsabgeordnete gewandt, um auf das Problem hinzuweisen. Betroffene haben im Internet inzwischen auch eine Petition gestartet.

Von Thomas Baumann-Hartwig