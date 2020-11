Dresden

Die Laufbänder stehen still, die Gewichte liegen unangerührt in den Regalen. Patrick Müller hat die Nase voll davon. Er will sein Fitnessstudio PM Sports Club in der Dresdner Neustadt wieder öffnen – trotz Corona. Doch die sächsische Corona-Schutzverordnung lässt das derzeit nicht zu.

Betreiber: Hygienekonzept funktioniert

Patrick Müller hat dafür kein Verständnis: „Wir haben seit Mai ein funktionierendes Hygienekonzept. Hier wird ohnehin alles regelmäßig desinfiziert.“ Das Konzept begleitete Mitarbeiter und Nutzer die letzten Monate: Jedes zweite Ausdauergerät ist gesperrt, die anderen Geräte haben den nötigen Sicherheitsabstand voneinander. Für Kurse müssen sich die Mitglieder anmelden und in dem Raum hat jeder sein gekennzeichnetes Feld, in dem er sich bewegen darf. Außerdem herrscht Maskenpflicht für alle, die gerade nicht trainieren. Das bedeutet, bei jedem Gerätewechsel muss Maske getragen werden. Außerdem ist das Personal noch häufiger als sonst unterwegs, um alles zu desinfizieren. Und sollte es doch einen Corona-Fall geben, wäre laut Müller die Nachverfolgung kein Problem: „Die Mitglieder sind bei uns mit ihren Daten angemeldet und müssen sich bei jedem Besuch ein- und auschecken.“

Diese Maßnahmen sind effektiv genug, um wieder zu öffnen, ist sich Patrick Müller sicher. Deshalb will er nun gegen die Schließung vorm Verwaltungsgericht klagen. Unterstützung bekommt er dabei von der Anwaltskanzlei Mingers. Außerdem hat ein Verbund verschiedener Anwälte die Seite www.corona-fitnesshilfe.de ins Leben gerufen. Damit sollen auch kleinere Fitnessstudios ermutigt werden, gegen die Verordnung zu klagen, heißt es von den Verantwortlichen.

„Die verlorenen Monate holen wir in zwei Jahren nicht wieder rein“

Patrick Müller macht mit seinem PM Sports Club den Anfang und hofft, dass viele seinem Beispiel folgen. „Es ist nicht nur die aktuelle Schließung, die uns zu schaffen macht. Es findet aktuell kein Neukundengeschäft statt und die guten Monate wurden uns auch genommen“, sagt er. Mit guten Monaten meint Müller vor allem den Januar, in dem viele Menschen motiviert sind, endlich im Fitnessstudio durchzustarten. Das habe sich laut Müller schon dieses Jahr in den Februar verlagert und im März kam dann schon die erste Schließung. „Die drei Monate, die wir dieses Jahr verloren haben, holen wir in den nächsten zwei Jahren nicht wieder rein“, ist Müller sicher.

Tattoo- und Piercingstudios bleiben geschlossen

Für Tattoo- und Piercingstudios dagegen stehen die Chancen für eine frühere Wiedereröffnung schlecht. Wie das sächsische Oberverwaltungsgericht am Donnerstag mitteilte, wurde ein entsprechender Eilantrag abgelehnt. In der Begründung heißt es, dass die Voraussetzungen für ein solches Betriebsverbot aufgrund der aktuellen Situation gegeben seien. Der Eingriff sei zwar für die betroffenen Gewerbetreibenden gravierend. Dem stünde jedoch das durch die Pandemie „dramatisch bedrohte Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit der Bevölkerung gegenüber“, heißt es in der Mitteilung.

Die dem Gericht vorliegenden Daten zeigten, dass bei ungebremstem Fortgang der Pandemie in wenigen Wochen die Kapazitätsgrenze der Krankenhaus- und Intensivbetten in Sachsen erreicht werden würde. Außerdem seien die aktuellen Maßnahmen weniger gravierend, als ein vollständiger Lockdown. In der Begründung gehen die Juristen auch auf die Ausnahme der Friseure ein. Diese sei gerechtfertigt, weil Friseure zur Grundversorgung der Bevölkerung im Bereich der Körperhygiene gehören, heißt es da.

Mehr Klagen gegen Corona-Maßnahmen

Auch am Dresdner Verwaltungsgericht reißt die Klagewelle nicht ab. Waren es Anfang des Monats noch 98 „Corona-Verfahren“ seit Beginn der Pandemie, so sind es mittlerweile 122 (Stand 11. November), wie Robert Bendner, Sprecher des Verwaltungsgericht, auf DNN-Nachfrage mitteilt. Dabei handelt es sich um 57 Klagen und 65 Eilanträge.

Aktuelle Anliegen seien unter anderem Schließzeiten von Gaststätten, die Verpflichtung zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung auch im Freien oder im Unterricht sowie das Verbot der Öffnung von Kosmetik- und Fitnessstudios, ergänzt Bendner. Außerdem wehre sich ein Gewerbetreibender gegen eine Quarantäneanordnung für Mitarbeiter. „Auch das Verbot erotischer Massagen steht auf dem juristischen Prüfstand. Zudem richten sich Klagen gegen die Sächsische Aufbaubank wegen der Ablehnung der Auszahlung von Corona-Soforthilfen“, teilt Bendner mit.

Von Lisa-Marie Leuteritz