Dresdner Corona-Hotline am Donnerstag nicht erreichbar

Dresden

Die Corona-Hotline des Gesundheitsamtes wird am Donnerstag nicht erreichbar sein. Wie die Stadt mitteilt, sind technische Umbauarbeiten im Bereich des Bürgertelefons ursächlich. Ebenfalls nicht erreichbar sein wird die Hotline an Pfingstsonntag und Pfingstmontag.

Dazwischen sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Freitag von 9 bis 14 Uhr, am Sonnabend von 9 bis 15 Uhr, sowie ab Dienstag von 9 bis 18 Uhr am Telefon erreichbar. Danach gelten wieder die üblichen Zeiten, die auf der Webseite der Stadt nachzulesen sind.

Die Hotline gibt es seit März 2020. Hier können sich Dresdnerinnen und Dresdner melden, um sich über Corona zu informieren.

Hotline 0351 488 53 22 Internet www.dresden.de/corona

Von DNN