Dresdens Tourismus liegt darnieder: Vier Betroffene erzählen

Die Dresdner Tourismuswirtschaft leidet an den Folgen der Pandemie –und das von Anfang an. Seit einem Jahr steht eine gesamte Branche still. Vier Betroffene aus Dresden erzählen, wie es ihnen im Coronajahr erging und mit welchen Problemen sie zu kämpfen haben.

Die Veranstaltungsagentur: „Persönliche Treffen fehlen sehr“

Um zu verstehen, wie die Krise uns als Dresdner Eventagentur betrifft, muss man unsere Arbeitsweise kennen. Seit mehr als 25 Jahren hat sich „Fuchs“ auf Firmenveranstaltungen spezialisiert. Wir konzipieren, organisieren Werkseröffnungen, Firmenjubiläen, Teambuildings oder Betriebsausflüge und setzen sie um. Diese Veranstaltungen leben vor allem vom Miteinander und sind nur schwer digital umsetzbar. Als im Sommer und Frühherbst kleinere Veranstaltungen wieder möglich waren, haben auch wir gespürt: Persönliche Treffen fehlen sehr. Es war ein Hoffnungsschimmer, der uns damals enorm motiviert hat.

Mit dem Lockdown ab November wurde es für uns noch schwieriger. Erneut ist das gesamte Geschäft weggebrochen. Wir arbeiten mit vielen Partnern zusammen; Hotels, Restaurants, Museen, Gästeführern und Künstlern bis hin zu Eventlocations und Technikern. Keiner von ihnen darf momentan arbeiten. Somit können wir keine künftigen Projekte planen und müssen bereits verschobene neu überdenken. Der Kreislauf beginnt von vorn: lange recherchieren, beraten, Konzepte überarbeiten. Wird eine Veranstaltung verschoben, haben wir mehrfachen Aufwand: neue Wunschtermine mit Kunden aussuchen, diese bei jedem einzelnen Partner prüfen, alle Leistungen buchen und neue Verträge schreiben.

Susanne Uhlemann Quelle: Anja Schneider

Hinzu kommt, dass solche Veranstaltungen im Vorfeld einen hohen und meist langfristigen Planungsaufwand erfordern. Ein erheblicher Teil unserer Arbeit ist daher bereits erledigt, wenn Termine coronabedingt abgesagt oder verschoben werden.

Beispielsweise planen wir seit Januar 2019 eine internationale Tagung für Oktober 2020. Dieses Event verschieben wir nun bereits zum zweiten Mal – mittlerweile in den Oktober 2022. Selbstverständlich freuen wir uns, dass der Termin nicht abgesagt wurde – doch der Arbeitsaufwand und die emotionalen Herausforderungen sind nach außen nicht sichtbar. In der Pandemie haben wir außerdem erfahren dürfen, was für einen unterstützenden Kundenstamm wir im Laufe unserer langjährigen Arbeit aufgebaut haben. Uns erreichen immer wieder mutmachende Grüße und unsere Kunden verschieben eher, als dass sie stornieren. Das trägt uns auch mental durch diese Zeit.

Unsere flexible Arbeitsweise hilft uns, in der aktuellen Situation lösungsorientiert und zuversichtlich zu bleiben. Dennoch zehrt die Ungewissheit an unseren Kräften. Wir wünschen uns die Einbeziehung unserer Branche in eine „Exit-Strategie“, denn das Ende des Lockdowns bedeutet für uns keine sofortige Rückkehr zur Normalität. Wir und unsere Kunden brauchen konkrete Vorgaben, Events wieder zu planen.

Gästeführer: „Nicht jeder hat so viel Glück wie ich“

Seit 2006 bin ich als Gästeführerin in Dresden tätig. Mein Schwerpunkt sind Führungen für Schulklassen und Kita-Gruppen. Meinen Beruf konnte ich im vergangenen Jahr pandemiebedingt nur eingeschränkt ausüben.

Gästeführer sind in der Regel Soloselbstständige, die oftmals kaum Betriebsausgaben haben, auf die die üblichen Hilfsgelder abzielen. Die meisten bestreiten ihren Lebensunterhalt ausschließlich über Einnahmen.

So kommt es, dass man in diesem Berufsfeld nur in den seltensten Fällen die aufgelegten Förderprogramme beantragen kann. Denn die Wirtschaftshilfen decken keine Krankenkassenbeiträge, Versicherungen und Miete ab. Gästeführer haben oft auch keinen Steuerberater, was die ohnehin komplizierte Antragstellung der Fördermittel zusätzlich erschwert. Die Hürden für Gästeführer fallen somit ungleich höher aus. Einige haben immerhin die von der Stadt ausgezahlten 1000 Euro Soforthilfe erhalten.

Carola Knipping, TVD-Vorsitzende und Gästeführerin in Dresden. Quelle: ROBERT JENTZSCH

Nun befinde ich mich in der glücklichen Lage, dass mein Partner im Moment unsere Lebenserhaltungskosten trägt. Doch mein Einkommen fehlt merklich in unserer Familie. Doch nicht jeder hat so viel Glück wie ich: Viele meiner Kolleginnen und Kollegen sind gezwungen, Hartz IV zu beantragen. Manche sind in andere Tätigkeiten und Berufe abgewandert, vom Job als Kassiererin bis hin zum Wiedereinstieg in den ehemaligen Beruf.

Erst mit der Änderung in der zweiten Jahreshälfte, den sogenannten November- und Dezemberhilfen, haben einige von uns einen Zuschuss erhalten. Die wurden relativ schnell als Abschlag ausgezahlt. Wann aber die zweite Hälfte kommen wird, wissen wir nicht. Das verunsichert weiter.

Normalerweise bringe ich als Gästeführerin Kindern die Historie und Wissenswertes rund um die Stadt Dresden näher. Dazu besuche mit ihnen beispielsweise das Neue Grüne Gewölbe, die Gemäldegalerie Alte Meister oder den Mathematisch-Physikalischen Salon im Zwinger, das Kunstgewerbemuseum, die Festung Dresden oder das Verkehrsmuseum. Mit der Verlängerung des Lockdowns haben nun Kunden Kinderführungen für den gesamten März gecancelt. Auch wegen der Verlegung der Winterferien gab es viele Stornierungen.

Da die Lage weiterhin schwer abschätzbar ist, auch im Bereich der Kitas und Schulen, verschiebt sich alles immer weiter in Richtung Sommer. Es bleibt also die große Frage, wer von den Kolleginnen und Kollegen bei einem Restart noch am Markt sein wird. Das bereitet mir große Sorgen.

Incomingbüro: „Wir brauchen Optimismus zum Durchhalten“

Wir haben einen Familienbetrieb. Vor zwei Jahren starb mein Mann, seitdem führe ich mit meiner Tochter Mandy und unseren Angestellten das Geschäft weiter. Der Lockdown trifft uns hart. Ein Beispiel: Seit 25 Jahren bieten wir vier Mal wöchentlich öffentliche Stadt und Museumsführungen unter dem Namen „Glanzlichter Dresden“ für Individualgäste an.

Seit November geht das nicht mehr. Es ist ungewiss, wann das Beherbergungsverbot aufgehoben wird und Gaststätten, Geschäfte, Theater und Museen wieder öffnen dürfen. Da kein Ende des Lockdowns für unsere Branche in Sicht ist und leider bislang auch keine Strategie (außer alles dicht zu machen), können wir kaum für die Zukunft planen. Der jetzt häufiger zu vernehmende Aufruf, nach vorn zu schauen, wird zur Farce.

Dagmar und Mandy Renger von der Incoming-Agentur für Stadtführungen. Quelle: Anja Schneider

Auch finanziell sieht es im Moment düster aus: Uns fehlen nicht nur Geschäftseinnahmen, sondern wir müssen auch bereits gebuchte Programme zurückzahlen und erneut stornierte Gruppenreisen akzeptieren. Wir verkaufen kaum noch Gutscheine, obwohl wir diese für unsere Programme auch undatiert anbieten. Vorausbuchungen, die derzeit eigentlich üblich wären, bleiben ebenfalls aus.

Die Auszahlung der Wirtschaftshilfen geht nur schleppend voran. Die Überbrückungshilfe II haben wir zwar erhalten, doch wir warten nach wie vor auf die Novemberhilfe. Allein die Beantragung war sehr aufwändig. Immerhin haben unserer Agentur die ausgezahlten Hilfen bislang gereicht, um die laufenden Kosten zu decken.

Gleichzeitig wächst die Unsicherheit. Wir wissen nämlich nicht, wie wir Anzeigen, Druckkosten und Systemgebühren finanzieren sollen, die für einen Neustart notwendig sind. Wir können auch kein Online-Geschäft realisieren oder Click and Collect anbieten.

Ich fiebere dem Frühling entgegen und werde, sobald es möglich ist, wieder unsere Glanzlichter-Programme durchführen. Wir müssen ja nicht nur Miete und Lohn bezahlen, sondern auch Anzeigen schalten, um neue Gäste zu gewinnen. Das gilt für Printmedien und Internet, dazu müssen wir Flyer drucken. Für uns ist es immens wichtig, uns auf die kommende Saison vorzubereiten. Nur weiß niemand, wann sie beginnen wird.

Über die Gefahr durch das Coronavirus und den unberechenbaren Pandemieverlauf besteht kein Zweifel. Was wir allerdings alle dringend brauchen, ist Optimismus zum Durchhalten. Und eine neue Strategie, die Pandemie einzudämmen und gleichzeitig unsere und auch andere Betriebe zu schützen. Meine Tochter Mandy und ich wünschen uns einen Stufenplan aus dem Lockdown.

Hotel: „Jeder Tag früher ist ein Geschenk für uns“

Der zweite Lockdown dauert inzwischen deutlich länger an als der erste im Frühjahr 2020. Zwischendrin gab es eine Zeit, in der viele Gäste in die Stadt gekommen sind, vor allem Touristen. Für Hotels war das gut und wichtig. Denn in der aktuellen Situation verzeichnen wir noch weniger Übernachtungen als im ersten Lockdown.

Das liegt auch daran, dass Geschäftsreisen auf ein Minimum reduziert wurden. In vielen Unternehmen sind Reisen bis zum Ende des ersten Halbjahres untersagt. Privatreisen sind ja nun auch noch mindestens bis Ende März verboten. Dadurch verbuchen weiterhin geöffnete Hotels geringe zweistellige Belegungszahlen.

Sebastian Klink, General Manager Bilderberg Bellevue Hotel. Quelle: Anja Schneider

Geschlossene Hotels aber müssen einen 100-prozentigen Ausfall hinnehmen. Jene, die geöffnet sind, haben mindestens 80 bis 90 Prozent weniger Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, weil die Reisetätigkeit wegfällt.

All das sind Entwicklungen, die wir weder beeinflussen noch ändern können. Die Maßnahmen sind ganz klar notwendig. Umso wichtiger ist es jetzt, die Zeit zu nutzen. Wir müssen den Blick nach vorne richten und die Wiederbelebung vorbereiten. Etwa im Bereich großer Tagungen und Veranstaltungen muss man ungefähr ein halbes bis ganzes Jahr Vorlaufzeit einplanen. Darum treten wir bereits jetzt mit Kunden und Vermittlern von Agenturen in Kontakt und bleiben fortlaufend im Gespräch, um ihre Planungsphasen zu kennen.

Als Hotel ist es wichtig, den Standort attraktiv zu gestalten. Darum liegt es auch in unserem Interesse, Veranstaltungen nach Dresden zu holen. Wir bewerben aber nicht nur die Stadt, sondern auch unser Hotel als Eventlocation. Das muss vorab geplant und organisiert werden – der Zeitpunkt dafür ist jetzt.

Unsere gesamte Belegschaft befindet sich in Kurzarbeit. Entlassen mussten wir zum Glück niemanden. In unserer Branche herrscht ohnehin schon Fachkräftemangel. Darum haben wir uns in den vergangenen fünf bis sieben Jahren vor der Krise darum bemüht, Mitarbeiter für den Tourismus zu begeistern, auszubilden und im Anschluss auch zu halten. Das bedeutet für mich auch: ihnen eine klare Perspektive bieten.

Wann ein Weg aus dem Lockdown für unseren Bereich erfolgen kann, ist schwer abzuschätzen. Da kalkuliere ich lieber konservativ, als in ein Wunschdenken abzurutschen. Voriges Jahr war touristisches Reisen wieder ab Mitte Mai möglich. Daran haben wir uns orientiert. Das ist aber eben auch nur eine Hoffnung. Jeder Tag früher aus dem Lockdown ist ein Geschenk für uns.

Von Sabrina Lösch