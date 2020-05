Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert geht von Öffnung der Schulen und Kitas aus

Dresden

Er warte gespannt auf das, was Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) am Freitag verkünden wird, erklärte Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) am Donnerstag. „Wenn man alles öffnet, muss man zwingend auch die Schulen und Kitas öffnen“, findet Hilbert. Viele Eltern würden sich dringend wünschen, dass eine Betreuung der Kinder und Unterricht wieder ermöglicht werde.

„Wir bereiten uns darauf vor, dass Kitas und Schulen ab 18. Mai komplett öffnen können“, so der OB. Das stelle die Einrichtungen vor große Herausforderungen. Die Kinder müssten sich in ihren Gruppen oder Klassen aufhalten, damit keine Kita oder Schule komplett geschlossen werden müsse, wenn ein Corona-Fall auftrete. „Da muss man dann nur Gruppen herausnehmen. Unser Eigenbetrieb Kindertagesstätten hat noch viel Arbeit vor sich.“

Hilbert appelliert an Eigenverantwortung der Dresdner

Hilbert begrüßte die vom Freistaat angekündigten Lockerungen wie eine Öffnung von Hotels und Gaststätten sowie aller Läden und Geschäfte unabhängig von der Verkaufsfläche. Auch der angekündigte Zeitplan lasse Dresden einen ausreichenden Vorlauf, um alle Vorkehrungen zu treffen. „Ich würde es begrüßen, wenn die Rechtsverordnung am Dienstag vorliegt“, so der OB. Denn es brauche seine Zeit, alles in rechtssicheres Handeln umzusetzen.

Es sei auch sinnvoll, die Gaststätten am 18. Mai zu öffnen. „Das ist außerordentlich wichtig. Ich habe immer gesagt, dass es vor oder nach Himmelfahrt passieren muss. Jetzt haben die Gaststätten ausreichend Zeit zum Vorbereiten.“

Hilbert appellierte an die Eigenverantwortung der Dresdnerinnen und Dresdner, sich trotz der Lockerungen an die Hygiene-Auflagen zu halten. „Wenn wir dem nicht gerecht werden und es zu einem deutlichen Anstieg der Fallzahlen kommt, haben wir uns alle einen Bärendienst erwiesen.“ Im Moment steige die Zahl der Corona-Infektionen in Dresden sehr moderat. „Aber wir haben gesehen, wie schnell aus sehr wenig sehr viel werden kann.“

Von Thomas Baumann-Hartwig