Dresdens OB bedauert „Zögerlichkeit“ des Landes bei Hilfen für Mittelstand

Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert wünscht sich noch stärkere Hilfen für den Mittelstand in der Coronakrise. „Ich verstehe den Freistaat nicht, warum er da so zögerlich unterwegs ist“, sagte der FDP-Politiker am Donnerstag gegenüber den DNN.

Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig ( SPD) hatte am Vortag die Ausweitung der bisherigen Wirtschaftshilfen angekündigt. So sollen künftig auch Unternehmen mit bis zu 100 Mitarbeitern und mehr als einer Million Euro Jahresumsatz zinslose Darlehen erhalten können.

Land „geht nicht weit genug“

Bislang war dies nur für Unternehmen bis zehn Mitarbeiter vorgesehen. Zuschüsse, die nicht zurückgezahlt werden müssen, sieht der Freistaat weiterhin nicht vor. Bei einer anhaltenden Verlustsituation innerhalb der ersten drei Jahre können Unternehmen bis zu 20 Prozent der Kreditsumme erlassen bekommen. Zuschüsse soll es nicht geben.

„Das ist ein Schritt in die richtige Richtung“, sagte Hilbert. Das Rückgrat der Wirtschaft bilde der Mittelstand, der zu einem nicht unwesentlichen Teil mehr als 100 Mitarbeiter habe. Für diese Unternehmen gehe der Freistaat noch „nicht weit genug“. Der Oberbürgermeister kann das nicht nachvollziehen. „Das Land hat immer gewusst, was der Wirtschaft auf der Seele brennt.“ Die jetzige „ Zögerlichkeit“ des Freistaats könne dazu führen, dass Unternehmen ihre Mitarbeiter nicht nur in Kurzarbeit schicken, sondern kündigen müssten. Wer jetzt an der falschen Stelle spare, könne dies später bei den Steuereinnahmen deutlich zu spüren bekommen.

